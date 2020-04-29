«Алкоголь, сладости и колбасные изделия стали лидерами с точки зрения потери интереса к этой продукции со стороны потребителей в условиях коронавируса. Согласно исследованию Роскачества, 45% опрошенных отказались от алкогольных напитков, 38% — от кондитерской продукции и сладостей, 35% — от колбасных изделий и деликатесов», — говорится в сообщении Роскачества.

Как выяснили эксперты, отказ от вредных продуктов больше характерен для старшего поколения. Так, 67% россиян в возрасте 55 лет и старше отказались от алкоголя, 56% — от сладкого. Кроме того, 39% жителей Южного федерального округа перестали есть рыбу и сыр (32%), а 6% жителей Северного Кавказа — от овощей. Вместе с тем 57% россиян продолжают выбирать те же товары, что и до пандемии. А 27% опрошенных выбирают товары исключительно по цене.

Напомним, ранее специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи разработали принципы рациона для тех, кто находится в самоизоляции или карантине. Из рациона стоит исключить жиры, сахар, газировку и мучное, заменив их блюдами с повышенным содержанием витаминов и продуктами с пониженной калорийностью. А ответ на вопрос, можно ли заразиться коронавирусом через еду, дал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.