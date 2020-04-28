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Канатоходец из Петербурга стал первым, кто прошел между скал в Карелии без страховки. Посмотрите, как это было

Канатоходец из Петербурга Александр Грибанов стал первым, кто прошел между скал над Треугольном озером в Карелии. Длина каната составила 40 метров, а высота относительно воды — 30 метров. Об этом спортсмен сообщил «Собаке.ru». 

from sobaka.ru on Vimeo.

Проход Грибанов совершил в стиле free solo, то есть без страховки. Он также отметил, что такая техника требует от решимости, веры в свои силы и умения не отступать. 

Александр Грибанов

Канатоходец

Почему-то, даже пройдя уже 1000 похожих линий, все равно сложно решиться пройти ее без страховки. Но твое желание пройти ее может быть настолько сильным, что перекрывает все остальные чувства.

Ты готовишься к проходу. Тело переживает, но ты испытывал это много раз. Ты знаешь, что делать. Знаешь, что эти переживания лишние, с ними ничего не получится, но именно сейчас они могут убить тебя.

Расслабляешь свое тело, аккуратно встаешь — в этот момент я говорю себе, как сильно люблю то, что делаю — и начинаешь свой путь.

Напомним, ранее мужчина ходил в такой же манере между многоэтажными домами в Петербурге. Тогда его канат подвесили на высоте 19 этажа, а во время самого экстремального трюка в городе начался шторм. Александр рассказывал, как это было, а также о том, что ему дают опасные трюки и что думают близкие о его хобби.

 

Фото: Станислав Шульц

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Рита Шмакова,
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