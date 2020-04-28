Канатоходец из Петербурга стал первым, кто прошел между скал в Карелии без страховки. Посмотрите, как это было

Канатоходец

Почему-то, даже пройдя уже 1000 похожих линий, все равно сложно решиться пройти ее без страховки. Но твое желание пройти ее может быть настолько сильным, что перекрывает все остальные чувства.

Ты готовишься к проходу. Тело переживает, но ты испытывал это много раз. Ты знаешь, что делать. Знаешь, что эти переживания лишние, с ними ничего не получится, но именно сейчас они могут убить тебя.

Расслабляешь свое тело, аккуратно встаешь — в этот момент я говорю себе, как сильно люблю то, что делаю — и начинаешь свой путь.