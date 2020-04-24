«Мы делаем уроки до ночи!» — почему родители не справляются с дистанционным обучением детей

Что важно знать про дистанционное обучение в Петербурге?

Каждая школа и каждый учитель сами решают с помощью каких платформ и методов учить дистанционно. Комитет по образованию составил методические рекомендации, в которых говорится о синхронных способах — то есть уроках через Skype, Zoom, Discord, а также асинхронных, когда онлайн-общения не ведется. Кроме того есть 8 рекомендованных сайтов с заданиями по основным предметам школьной программы, учитель сам принимает решение использовать их или нет. Среди таких платформ есть государственные и полностью бесплатные — Портал дистанционного обучения, Российская электронная школа, Площадка Образовательного центра «Сириус», а есть негосударственные, в том числе такие, где часть контента платная, например Учи.ру.

Кроме того, у многих особенно продвинутых школ есть собственные платформы и мессенджеры для общения учеников и учителей, а некоторые педагоги сами создают сайты и тесты в гугл-формах. В общем, форм дистанционного обучения так же много, как взглядов на воспитание детей. Вся информация о дистанционном обучении в городе аккумулируется на специальном сайте «Обучение с использованием дистанционных технологий». Там же выложены документы, на основании которых работают учителя и директора. Например, Инструкционно-методическое письмо от Комитета по образованию. Читать его тяжело, зато заметно упростит диалог с директором школы, где учится ваш ребенок.