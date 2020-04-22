СМИ: голосование по поправкам в Конституцию могут провести в годовщину парада Победы или День семьи

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к аппарату президента, обсуждение новых дат проведения голосования по поправкам в Конституцию происходит постоянно, а заявленные даты в июне и июле зависят от ситуации с коронавирусом в России. При этом в Кремле хотели бы провести голосование так скоро, как только это будет возможно — если оно сдвинется к осени, власти столкнутся с проблемой совмещения с Единым днем голосования 13 сентября.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин обратился c посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил передать часть обязанностей главы государства Государственной думе. Тогда заявлялось, что закон о внесении поправок в Конституцию Российское Федерации могут принять «до исхода весны», после чего будет проведено всенародное голосование — референдум.

16 марта Конституционный суд признал закон о поправках к Конституции России законным. Ранее проект изменений прошел все три парламентских чтения, был одобрен Советом Федерации и парламентами всех 85 регионов страны, а также подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

25 марта Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Одним из главных заявлений стал перенос Всероссийского голосования по поправкам к Конституции, запланированного ранее на 22 апреля.