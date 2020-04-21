В Министрестве здравоохранения РФ рассказали об историческом максимуме: средняя продолжительность жизни россиян в 2019 году достигла 73,4 лет. Отмечается, что во многом этот показатель связан со снижением смертности в стране.
Минздрав: Средняя продолжительность жизни в России достигла рекордных показателей
По данным ведомства, смертность трудоспособного мужского населения страны снизилась на 3,5%, а женского — на 2,1%. Всего за 2019 год удалось сохранить 13,6 тысяч жизней россиян.
Однако показатели за первые восемь месяцев 2019 были выше — 73,6%, как заявляла бывший министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в октябре прошлого года.
Отмечается, что в среднем россияне живут столько же, сколько жители большинства стран мира. Однако по сравнению с Европой, в России и странах Восточного блока показатели все еще ниже. Там люди живут около 77,2 лет. В мире также есть страны, где средний возраст населения превышает 80 лет — это Австралия, Испания и Япония.
Ранее Минздрав предложил изменить «идеологию медпомощи» для увеличения продолжительности жизни. Согласно плану преобразований, средняя продолжительность жизни россиян увеличится до 80 лет всего за 12 лет.
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