Любимый историк Петербурга Лев Лурье отмечает 70-летний юбилей онлайн

Лев Яковлевич – постоянный и желанный гость на страницах журнала и сайта «Собака.ru». Он основал уникальный краеведческий гид по Петербургу «Квартальный надзиратель», выходивший как приложение журнала «Собака.ru», прогнозировал будущее России и мира вместе с Татьяной Черниговской , ставил диагноз эпохе 2010-х и составлял опись городских достижений и проблем.

Вся редакция «Собака.ru» сердечно поздравляет Льва Яковлевича и благодарит за дружбу, мудрость, феноменальное чувство юмора и знания, которыми Лев Яковлевич щедро делится с нами (и с вами, дорогие петербуржцы!). Всем dklurie.ru!