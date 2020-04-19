Основатель «ДК Лурье», кандидат исторических наук, публицист, журналист, писатель, пророк в своем отечестве и человек, знающий о Петербурге абсолютно все, Лев Лурье отмечает юбилей. Сегодня, 19 апреля, ему исполнилось 70 лет.
Любимый историк Петербурга Лев Лурье отмечает 70-летний юбилей онлайн
В честь этого события был создан специальный сайт на платформе Tilda, где каждый может прислать Льву Яковлевичу видеопоздравление. Юбиляра уже поздравили актриса Ксения Раппопорт, предприниматель Игорь Водопьянов, лидер группы СБПЧ Кирилл Иванов, киновед Любовь Аркус, литературовед Елена Грачева, арт-деятель Марат Гельман, главный редактор "Собака.ru" Яна Милорадовская и другие.
Кроме того, 21 апреля пройдёт третья онлайн-лекция Льва Яковлевича в рамках трилогии Юбилейного цикла Льва Лурье «Моя жизнь в Ленинграде и Петербурге от 1950-х по 2020-е». В ней Лев Яковлевич расскажет о своей семье, учебе, основании 610 классической гимназии, журналистской и просветительской деятельности. Записаться на лекцию можно на сайте ДК Лурье, количество мест ограничено. А перед этим юбиляр проведет прямой эфир в Instagram «ДК Лурье» – к нему могут присоединиться все желающие.
Лев Яковлевич – постоянный и желанный гость на страницах журнала и сайта «Собака.ru». Он основал уникальный краеведческий гид по Петербургу «Квартальный надзиратель», выходивший как приложение журнала «Собака.ru», прогнозировал будущее России и мира вместе с Татьяной Черниговской , ставил диагноз эпохе 2010-х и составлял опись городских достижений и проблем.
Вся редакция «Собака.ru» сердечно поздравляет Льва Яковлевича и благодарит за дружбу, мудрость, феноменальное чувство юмора и знания, которыми Лев Яковлевич щедро делится с нами (и с вами, дорогие петербуржцы!). Всем dklurie.ru!
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