Совет Федерации приостановил разработку закона о домашнем насилии из-за коронавируса

«Сейчас, конечно, главное — победить коронавирус, все усилия наши должны быть направлены на это. Я не думаю, что какой-то был всплеск домашнего насилия. Семьи, наоборот, вместе переживают этот трудный период, надо проверять эту информацию. Точки зрения разные: есть самые радикальные как с одной, так и с другой стороны, есть умеренные. Мы хотим все-таки найти согласие в обществе, договориться, принять те меры, которые бы позволили изжить нам это позорное явление. В любом случае, как только пройдет этот период, тема никуда не ушла, никуда не исчезла, мы будем продолжать работать над ней», — отметила Матвиенко.

Напомним, 28 ноября Совет Федерации опубликовал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Документ предусматривает создание механизма защиты прав тех, кто подвергался или подвергается насилию в семье. Закон должен обеспечить защиту прав жертв насилия, предоставить психологическую реабилитацию и помочь с социальной адаптацией. 8 декабря в закон были внесены поправки — в частности, устанавливающие запрет на приближение, а также предлагающие отнести к домашнему насилию побои и причинение вреда.

Ранее Аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнали у россиян их отношение к закону о профилактике домашнего насилия, который в настоящее время разрабатывается. 70% жителей страны считают принятие закона необходимым, всего 7% — что России такой закон не нужен. При этом четверть россиян оправдывают домашнее насилие и считают его делом, которое касается только семьи.