Александра Синяк («Добродомик») — о доставке продуктов 1500 пенсионеров и том, как социальные службы дают нуждающимся ее номер

Как перестроили работу

17 марта мы повесили на дверь «Добродомика» объявление, что в связи с коронавирусом закрываемся на карантин. Первые полдня я думала, что мы сделаем передышку, настроим все, на что раньше не хватало времени, и спокойно откроемся после пандемии. Но к вечеру у нас, как обычно, проснулась совесть, и мы повесили на дверь еще одно объявление — чтобы те, у кого проблемы с продуктами, звонили на мой номер. Креативное было решение: на следующий день с 11 утра начались бесперебойные звонки — тогда это были только наши бабушки и дедушки, мы знаем друг друга третий год, так что никаких вопросов не возникало: записывали адреса, первую неделю продукты отвозила я.

После этого подключилось сарафанное радио: одна бабушка узнала, другой сказала. Начали звонить не те, кто обычно ходит в «Добродомик», стало все немного сложнее. По телефону понять, нуждается человек или нет, тяжело, но по крайней мере тогда все звонящие знали, что мы благотворительная организация. Продукты начали доставлять наши проверенные волонтеры. В марте мой телефон звонил примерно раз в 10 минут.

За две недели мы развезли более 500 наборов, волонтеров стало не хватать, так что мы создали чат Добродоставки — любой желающий может вступить в него, написав мне в WhatsApp по номеру 8-921-906-90-66 «Я хочу помогать» и указав город. Там мы выкладываем адреса нуждающихся — разумеется, без номера квартиры, имени, телефона. Если человек видит, что это где-то недалеко от него, он может сходить в магазин, купить продуктовый набор, передать его пенсионеру, держа связь с куратором. Потом мне присылают чек, а я возвращаю деньги. Так мы начали охватывать еще больше пенсионеров.

Как номер «Добродомика» стали давать пенсионерам все социальные службы и горячие линии

В конце марта произошел треш. Социальные службы большинства районов города и горячие линии по коронавирусу, которые помогают пожилым людям на федеральном уровне, начали давать номер «Добродомика» и говорить: «Позвоните им, вам положен там набор». Понятно почему это произошло: вечером я решила организовать доставку, а на следующий день мы уже отвозили продукты. Государственная система помощи пожилым тогда не была выстроена, более того, этого не произошло до сих пор. Разговаривать с человеком, который просит помощи, просто, но очень сложно — с тем, кто считает, что ему что-то должны. Такие угрожают: «Я сейчас Беглову напишу, и вас уволят». Я смеюсь и говорю: «Отлично, пишите». В Калининском районе социальные службы вообще сами обзвонили своих подопечных, дали мой номер и сказали людям, что мы им дадим горячий обед, хотя готовую еду мы не доставляем.

Я выложила видео в группе «Добродомика», в котором рассказала об этой ситуации. Со мной связался комитет по социальной политике, сказали, что это недоразумение, по-человечески со мной поговорили, но все равно ничего не изменилось.

О тысячах звонков ежедневно

«Добродомики» есть еще в Новосибирске и Москве, там мы тоже запустили доставку по такой же системе, и теперь на мой номер звонят еще и оттуда. За одну минуту разговора у меня появляется где-то шесть пропущенных.

Когда все линии у меня перегрузились, я поставила переадресацию, а через два дня «Мегафон» списал у меня 8 000 рублей. Я позвонила им узнать, что случилось, и оказалось, что они, не предупредив, сделали переадресацию платной: за каждый входящий звонок 3 рубля 50 копеек. Мы потом посчитали — за эти два дня было 36 часов разговоров, звонки идут с 5 утра до 9-10 вечера, потому что в 5 утра просыпается Новосибирск. Переадресацию мы отключили, сейчас всем отвечаю я, мы думаем над вариантами.

Хотели подключить номер, начинающийся с 8-800, но там нужно платить 2 рубля за входящий вызов, для нас это непосильные затраты. Я физически не успеваю ответить на все звонки, а социальные службы мне говорят: «Люди вам не могут дозвониться, а нам приходится выслушивать, как вы плохо работаете».

О деньгах и масштабах

Раньше мы привлекали компании-партнеров, нам привозили огромные партии продуктов. Сейчас же это порционная история, привлекать помощь бизнеса сложно, поэтому все продукты закупаются на пожертвования.

На прошлой неделе я посчитала, что мы принесли продукты 1511 пенсионерам, сейчас их уже больше, многим доставляли два-три раза. В Петербурге в неделю мы охватываем 400-500 адресов.

Мы очень ждем, когда откроется «Добродомик», но доставка продолжит работать и после карантина.

Узнать, как помочь «Добродомику», можно в группе организации.