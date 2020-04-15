Режим самоизоляции вынудил некоторые пары, даже не думавшие о совместной жизни, экстренно съехаться, а крепкие семьи наоборот — разъехаться из-за новых трагических обстоятельства. «Собака.ru» изучила весь спектр вариантов нового совместного быта петербуржцев: от самоизоляции с друзьями за городом, до вынужденного разъезда с пожилыми родителями и передачей сырников через багажник автомобиля.
Съехаться с бойфрендом и разъехаться с женой — как коронавирус изменил быт петербуржцев
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Чтобы пережить самоизоляцию Андрей съехался с четырьмя друзьями в загородном доме
Андрей Коржов
Агент по недвижимости, съехался с друзьями в загородном доме
Вообще мы ехали загород отмечать день рождения — думали потусить на даче пару дней. Когда тушили мангал, чтобы возвращаться в город, Путин объявил неделю «отпуска». Мы решили, что лучше остаться тем же составом в загородном доме, чем сидите поодиночке в квартире, хотя дом не до конца оборудован всем необходимым, например, тут нет ни одного зеркала. Теперь я думаю, что это даже хорошо, учитывая как часто мы готовим. В общем, мы сгоняли в город, запаслись вещами и продуктами на неделю, захватили краски, пластилин и настольные игры, а также избавились от подруги-коронавирусной диссидентки, слишком любящей социальные контакты, и вернулись в дом впятером.
То, что это продлится дольше недели, лично я понимал сразу. Как и то, что эта жизнь не будет похоже на карантинный парадиз. На деле оказалось, что жить так — вполне классно! Когда вокруг тебя четыре человека ты меньше прокрастинируешь. Мы продолжаем работать и учиться удаленно и помогаем друг другу. Каждый вечер собираемся у камина и смотрим трансляции балета или кино. Вчера даже устроили масштабную вечеринку под сет Peggy Gou. А еще завели телеграмм канал, где делимся идеями и ссылками, чтобы наши друзья меньше залипали на сериалы. Пытаемся ввести сухой закон, пока безуспешно. Еще из очевидных плюсов нашей самоизоляции — готовить ризотто на пять человек экономически выгоднее, чем на одного. В нынешних условиях это становится все более важно. Минусов мы пока так и не нашли, но впереди еще почти месяц — мы планируем оставаться за городом до конца мая.
Алла
Врач-хирург, съехалась с новым бойфрендом
К моменту введения режима самоизоляции я встречалась со своим молодым человеком всего три месяца. Его перевели на удаленку, но возникли проблемы с перевозом необходимого оборудования в его квартиру: он живет с братом и его семьей — маленькие племянники не то что работать, спать мешают. Я живу одна, не считая двух кошек, вот мы и решили, что на время — тогда полагали, что на неделю — съедемся.
Я — хирург и привыкла много работать, жить одна, но на практике совместная жизнь оказалась легкой, а может просто мой бойфренд — адекватный человек. Мне кажется, главный момент в данной ситуации — уважение права на личное пространство, а в этом пункте у нас полное совпадение. Когда вы живёте отдельно, то встречаетесь, чтобы проводить время вместе. Если вы живёте вместе, то просто выбираете для этого время, и нестрашно, что для этого достаточно пары часов в день. Я работаю с людьми, и, когда прихожу домой, обычно не хочу никого видеть и разговаривать, но сейчас мне комфортно.
Если подходить к вопросу цинично, то я нашла много преимуществ в том, что мы съехались — я прихожу домой из клиники, а посуда помыта, еда разогрета, мои кошки обласканы и накормлены, все бытовые вопросы типа замены сифона и оплаты коммунальных платежей решены. Не думала, что я стану такой меркантильной, но, правда, жить в комфорте, который мне теперь доступен с помощью делегирования, мне нравится. Понимаю, что ситуация в стране сейчас ужасающая, но мне этот режим самоизоляции реально пришёлся к месту, он принёс новый опыт, на который «в мирное время» я, скорее всего, уже бы не решилась.
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Из-за режима самоизоляции Анастасия съехалась с новым бойфрендом и открывает его кулинарные способности
Анастасия
Директор PR-агентства, съехалась с новым бойфрендом
Я уезжала на зимовку в Азию в начале января, и буквально за неделю до отлета у меня завязался роман с моим старым другом, который только-только переехал в Санкт-Петербург. По иронии судьбы, он снял у меня квартиру — об этом мы договорились еще осенью. Мы особо ничего друг другу не обещали, но за время отъезда выяснилось, что нам интересно быть вместе. Из Бангкока я возвращалась, когда уже начали вводить экстренные карантинные меры и закрывать границы. Мне удалось не без приключений проскочить в Россию 20 марта, и, несмотря на то, что никаких бумаг по прибытию мне не выдали и даже не померили температуру в аэропорту, я решила все-таки быть сознательным гражданином, и сесть на самоизоляцию.
Мой друг встретил меня в Петербурге и решил переждать со мной двухнедельный карантин, чтобы было веселее. А потом ввели общий режим самоизоляции (пусть и рекомендованной) до 30 апреля, и с тех пор мы так вместе и живем. Конечно, я не планировала съезжаться, но неожиданно оказалось, что мы подходим друг другу в быту, возможно потому, что долго были в статусе друзей и кое-какие привычки и особенности характера друг друга изучили. К тому же, оказалось, что мой бойфренд отлично готовит. При этом у нас разный режим дня — он совсем сова, ложится в 4-6 утра, я скорее жаворонок с работой, привязанной к обычному графику офисных компаний — моих клиентов. Когда я встаю утром около 9, у меня есть время побыть одной и поделать свои дела — я уже года четыре работаю удаленно, и переход на карантин меня особо не затронул в этом аспекте.
Александра
Редактор, съехалась со знакомой из Москвы
В середине марта моя редакция перешла на удаленку, одновременно экстренно закрыла границы для неграждан страна, где работает мой муж — я не успела туда уехать. В своей петербургской квартире я живу одна и до начала самоизоляции меня это вполне устраивало — общения хватало на работе. Но за первые полторы недели удаленного труда с редкими выходами в соседний магазин мне стало понятно, что несколько месяцев так протянуть будет тяжеловато, к тому же постоянная погруженность в новостную повестку нагнетала мысли о скором апокалипсисе.
Через пару дней ко мне вписалась хорошая знакомая Яна из Москвы — договаривались об этом еще в феврале. Мы сидели дома и компульсивно читали новости о том, что в столице скоро введут QR-коды и нельзя будет мусор выносить без разрешения — этот дивный новый мир, если честно, вызывал у нас тревогу. Яна изначально планировала побыть в городе неделю, но я предложила задержаться: в Петербурге нет материальной базы, чтобы вводить такой тотальный контроль, плюс в нашем городе эпидемиологическая обстановка лучше. Был и практический рассчет: у меня нет водительских прав, а у Яны есть: пока каршеринг в Петербурге не запретили, мы вместе ездили ночью в Ленту за продуктами на неделю — единственный безопасный маршрут «светской жизни», который сейчас возможен. Из Москвы моя новая соседка привезла тромбон и иногда по вечером играет гимн России на балконе или в окрестностях — возможно, самое сюрреалистичекое зрелище из всего, что я видела за последний месяц.
Если бы не ситуация с пандемией, я бы не решилась на такой, немного тинейджерский, образ жизни — последние лет 5 я жила либо с семьей, либо одна. У нас с Яной разные представления о том, как поддерживать дом в чистоте и бытовые привычки тоже разные, зато мы обе сейчас не пьем алкоголь — мне кажется трезвость очень помогает не сходить с ума. Каждый вечер после работы мы вместе смотрим дурацкие русские телешоу на youtube вперемешку со стримами из Эрмитажа. Пару раз в неделю ночью надеваем маски (в том числе чумного доктора) и выбираемся гулять по безлюдным окраинам Васильевского острова или заходим за сырками из топленого молока в пустую «Азбуку вкуса», напоминающую музей. Все эти новые маленькие радости периода коронавирусного локдауна хочется делить с живым человеком.
Ярослав
Фитнес-тренер, отправил семью в другой регион России
После указа президента о нерабочей неделе мой фитнес-клуб закрыли. Я работаю персональным тренером, и единственный доход, который у меня был полностью исчез. Тренировать я все равно продолжил на улице, и хотя все спортивные площадки закрыли, я нашёл одну подпольную и там встречаюсь с несколькими клиентами. Когда погода плохая — иду к ним домой. Однако этих денег категорически не хватало на семью — у меня есть жена и маленький ребенок.
Пришлось принять очень тяжелое решение — отправить их на полгода в деревню под Уфой, где живут родители жены. Тесть не потерял доход — работает вахтовым методом. Уехать с ними я тоже не мог — я работаю с людьми, для которых занятия спортом — не самое главное в жизни, тем более, что тренироваться тяжело. А люди так устроены, что при любой возможности, мы стараемся экономить энергию, а тут повод — коронавирус, все дела. Поэтому мне надо всеми силами удерживать базу, наработанную годами и продолжать эти редкие оффлайн-тренировки.
Иван
Инструктор по дайвингу, разъехался с родителями
Я работаю дайвинг-инструктором в разных странах и обычно приезжаю в Россию между контрактами на месяц-полтора, чтобы отдохнуть и встретиться с друзьями и родственниками. В это время я живу у родителей. Из-за пандемии коронавируса мне пришлось задержаться в Петербурге, так как границы закрыты и работы сейчас нет. Моим родителям за 60, они оказались в группе риска и мне пришлось съехать из их квартиры, чтобы иметь возможность перемещаться по городу и встречаться со своим парнем, не подвергая близких опасности. Это была моя инициатива, родители не предлагали мне съехать, но при этом настаивали на том, чтобы я полностью изолировался от общества вместе с ними — мне это не подходит.
Я съехал на съемную квартиру — нашел отличный вариант на Airbnb всего за пару дней. Арендодатели сейчас очень сильно демпингуют. Срок аренды моего жилья заканчивается 1 мая, я думал, что дальше снимать, и увидел несколько очень приличных квартир в центре за 25 тысяч. Это очень мало, при том, что сдают в краткосрочную аренду и номинально май в Питере — высокий сезон. Раньше эти квартиры шли по 50-60 тысяч за месяц.Сейчас если мне нужно что-то из родительского дома, я пишу им, а они оставляют вещи в багажнике машины. Когда я прихожу они открывают багажник пультом, при этом из квартиры не выходят. Последний раз объектом передачи были домашние сырники.
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