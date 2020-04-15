Врач-хирург, съехалась с новым бойфрендом

К моменту введения режима самоизоляции я встречалась со своим молодым человеком всего три месяца. Его перевели на удаленку, но возникли проблемы с перевозом необходимого оборудования в его квартиру: он живет с братом и его семьей — маленькие племянники не то что работать, спать мешают. Я живу одна, не считая двух кошек, вот мы и решили, что на время — тогда полагали, что на неделю — съедемся.

Я — хирург и привыкла много работать, жить одна, но на практике совместная жизнь оказалась легкой, а может просто мой бойфренд — адекватный человек. Мне кажется, главный момент в данной ситуации — уважение права на личное пространство, а в этом пункте у нас полное совпадение. Когда вы живёте отдельно, то встречаетесь, чтобы проводить время вместе. Если вы живёте вместе, то просто выбираете для этого время, и нестрашно, что для этого достаточно пары часов в день. Я работаю с людьми, и, когда прихожу домой, обычно не хочу никого видеть и разговаривать, но сейчас мне комфортно.

Если подходить к вопросу цинично, то я нашла много преимуществ в том, что мы съехались — я прихожу домой из клиники, а посуда помыта, еда разогрета, мои кошки обласканы и накормлены, все бытовые вопросы типа замены сифона и оплаты коммунальных платежей решены. Не думала, что я стану такой меркантильной, но, правда, жить в комфорте, который мне теперь доступен с помощью делегирования, мне нравится. Понимаю, что ситуация в стране сейчас ужасающая, но мне этот режим самоизоляции реально пришёлся к месту, он принёс новый опыт, на который «в мирное время» я, скорее всего, уже бы не решилась.