Ученые ИТМО разработали приложение, прогнозирующее риск заразиться коронавирусом

«Современные эпидемиологические модели должны строиться не только и не столько на основе медицинских данных, а на основе данных о социальных связях. Чтобы показать это обычному пользователю, мы создали приложение, где люди могут наглядно увидеть, что будет, если они станут небрежно относиться к мерам самоизоляции. В основе модели — учет разных видов социальных контактов, включая массовые мероприятия, профессиональную деятельность, бытовую мобильность, а также контакты внутри семей», — отмечает руководитель лаборатории Национального центра когнитивных разработок ИТМО Сергей Иванов.

В основе приложения — эпидемиологическая модель, совмещенная с моделью поведения общества. Они настраиваются на актуальных данных о количестве заболевших. При этом ученые подчеркивают, приложение — лишь демонстрационная часть большой работы по математическому моделированию в условиях пандемии. Свои исследования они планируют использовать как для помощи простым людям, так и для поддержки принятия решений властями, руководителями заводов, сетей городского транспорта, магазинов и других мест скопления людей.