Ученые Национального центра когнитивных разработок Университета ИТМО создали приложение, способное прогнозировать риск заразиться коронавирусом Covid-19. Математические модели, основанные на поведении людей, в игровой форме показывают, как усиление или ослабление мер самоизоляции и карантина влияет на риск заражения новой инфекцией в различных странах мира.
Ученые ИТМО разработали приложение, прогнозирующее риск заразиться коронавирусом
«Современные эпидемиологические модели должны строиться не только и не столько на основе медицинских данных, а на основе данных о социальных связях. Чтобы показать это обычному пользователю, мы создали приложение, где люди могут наглядно увидеть, что будет, если они станут небрежно относиться к мерам самоизоляции. В основе модели — учет разных видов социальных контактов, включая массовые мероприятия, профессиональную деятельность, бытовую мобильность, а также контакты внутри семей», — отмечает руководитель лаборатории Национального центра когнитивных разработок ИТМО Сергей Иванов.
В основе приложения — эпидемиологическая модель, совмещенная с моделью поведения общества. Они настраиваются на актуальных данных о количестве заболевших. При этом ученые подчеркивают, приложение — лишь демонстрационная часть большой работы по математическому моделированию в условиях пандемии. Свои исследования они планируют использовать как для помощи простым людям, так и для поддержки принятия решений властями, руководителями заводов, сетей городского транспорта, магазинов и других мест скопления людей.
«Наша команда занимается моделированием повседневного поведения людей в городе, мы понимаем, как выглядит поведение человека в транспорте, магазине, на работе. Мы работаем над возможностью построения моделей, которые могли бы гибко настраиваться в зависимости от изменения входных данных, связанных не только с динамикой эпидемиологической обстановки, но и теми факторами, которые контролируются не столь явно, например, «завозными» случаями из других городов, действиями суперраспространителей и так далее», — добавляет директор Национального центра когнитивных разработок ИТМО Александр Бухановский.
Напомним, ранее ученые Университета ИТМО создали приложение, помогающее бороться с чувством одиночества во время пандемии. HowWeSurvive представляет собой интерактивную карту мира, на которой отображаются посты в Instagram. Алгоритм сам ищет фото и видео — главное, чтобы их автор включил геолокацию и поставил хештег #howwesurvive. Смотреть посты можно даже не будучи зарегистрированными в Instagram.
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