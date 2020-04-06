Сотрудница IT-компании Виктория Евдокимова запустила сначала в Москве, а потом в Петербурге проект, с помощью которого любой пожилой человек, не умеющий пользоваться смартфоном, сможет заказать продукты. За сами товары нужно будет заплатить, но принесет их волонтер бесплатно — благодаря этому пенсионеры могут не рисковать и не нарушать режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. Виктория рассказала «Собака.ru», что подтолкнуло ее на создание единого номера, сколько на это пришлось потратить и какие компании уже успели ее поддержать.
IT-специалистка запустила в Петербурге единый номер бесплатной доставки продуктов для пенсионеров. Как это работает?
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Виктория Евдокимова
Как появился проект?
Петербург — мой родной город, я больше 10 лет живу в Москве, но регулярно приезжаю к родителям. Сейчас из-за карантина возможности помогать им у меня нет, а они не умеют пользоваться приложениями и оплачивать заказы онлайн. Раньше вопрос о том, что им нужно научиться этим пользоваться, даже не стоял — они просто ходили в магазин. Но сейчас это стало проблемой — выходить из дома они боятся, но делать это приходится. Из-за этого и они, и я постоянно переживали. Я посмотрела на сервисы, которыми пользуюсь сама, и поняла, что среди них нет ни одного для людей без смартфонов.
Я работаю в IT-компании Voximplant, занимаюсь там международными продажами. Наша компания специализируется на видео и голосовых решениях, именно поэтому я знаю, как покупать номера, делать голосовых ботов, структурировать и отправлять данные. Когда я продумывала проект, то отталкивалась от того, что умею. Я занимаюсь им в свободное от основной работы время — так что пытаюсь все максимально автоматизировать. Но на этапе запуска это, конечно, требует ощутимого времени — по несколько часов в день. Настроить интеграцию мне помогла моя коллега Валентина Ковалева.
Как это работает?
Я купила номер, разработала сценарий и настроила обработку заказов. Все довольно просто: человек звонит по номеру +7 812 425 14 45 в Петербургу или +7 (499) 938-87-38 в Москве. Робот отвечает: «Здравствуйте, что бы вы хотели заказать?» Пользователь диктует список, например, «Четыре килограмма муки, два литра молока», потом говорит адрес доставки, имя и контактный телефон. Эта информация отправляется магазинам-партнерам, в Петербурге это «Лента», в Москве «Вкусвилл», скоро подключим еще одну сеть, потому что запросов очень много. Петербургская «Лента» оперативно создала рабочую группу из 15 сотрудников. Они перезванивают, уточняют список покупок, называют сумму, собирают заказ и отправляют волонтера к человеку домой. Также сеть набирает и проверяет волонтеров — например, для каждой покупки те оставляют свои паспортные данные, все четко контролируется. Покупки разносят самые обычные люди, которые, возможно, живут с вами в одном подъезде — и которые при этом понимают, что сейчас важно помогать друг другу, кооперироваться. Чтобы стать волонтером, нужно просто вступить в этот чат.
Сервис подразумевает оплату наличными, но если договориться, можно прямо при волонтере перевести ему деньги. Мы предупреждаем, что оплату нужно передать максимально безопасно: положить, потом отойти, после этого помыть руки и все обработать.
Объемы
Мы запустились в Москве 1 апреля и 3-го в Петербурге. Всего в Москве за это время было сделано больше 150 заказов, Петербург начал активно — волонтеры развезли уже больше 100 наборов. Я слушала некоторые звонки и чуть не плакала. Для меня было важно услышать, что это живые настоящие люди, для которых, возможно, наш сервис — единственный выход.
Сейчас мы ведем переговоры о запуске единого номера в Новосибирске и Екатеринбурге, а чуть позже — и в других российских городах-миллионниках.
Проблемы
Сейчас мы немного меняем сценарий: робот сделан реалистично, слушает, задает вопросы, выдерживает паузы, и пожилые люди не всегда понимают, что общаются с ботом. Начинают беседовать, как с живым человеком, и распознавание теряется. Теперь мы добавили предупреждение о том, что это голосовой робот.
Есть проблема — по крайней мере такие случаи были в Москве — что звонят не пожилые люди, а те, кто вполне мог бы выйти в магазин или заказать через приложение. Наверное, им так быстрее или удобнее. Мы думаем о том, чтобы ввести верификацию, подтверждение возраста.
Финансовые затраты
Все расходы на покупку номеров, технологию автоматизации и распознавания речи изначально были на мне, я потратила порядка 10 тысяч рублей. Каждый раз, когда человек звонит, это чего-то стоит. Но недавно я получила подтверждение от своей компании, что они будут поддерживать меня финансово. Также грант на бесплатное использование технологии распознавания речи мне выделило «Яндекс.Облако». Мне написало огромное количество людей, готовых помогать — я поняла, что на такой проект собрать деньги будет легко. Но сейчас это и не нужно — помощи бизнеса достаточно.
О государстве
Уже после запуска проекта мне рассказали о подобных инициативах от государства. Мне кажется, это здорово, в такой ситуации не бывает слишком много помощи. Сейчас нужно делать все возможное на всех уровнях: государства, бизнеса и простых людей.
О важности
В 2016 году я создала проект «Номер Петербурга» — это единый телефон целого города, куда любой человек может позвонить и попасть на случайного петербуржца. В нем не все шло гладко: иногда звонившие нарывались на грубость или пьяные разговоры. За это я чувствую личную ответственность — и мне казалось, что я должна городу.
Мои родители ботом пока не воспользовались — говорят, что им ничего не нужно, это немного обидно. Надеюсь, на этой неделе они все же попробуют.
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