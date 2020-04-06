IT-специалистка запустила в Петербурге единый номер бесплатной доставки продуктов для пенсионеров. Как это работает?

Как это работает?

Я купила номер, разработала сценарий и настроила обработку заказов. Все довольно просто: человек звонит по номеру +7 812 425 14 45 в Петербургу или +7 (499) 938-87-38‬ в Москве. Робот отвечает: «Здравствуйте, что бы вы хотели заказать?» Пользователь диктует список, например, «Четыре килограмма муки, два литра молока», потом говорит адрес доставки, имя и контактный телефон. Эта информация отправляется магазинам-партнерам, в Петербурге это «Лента», в Москве «Вкусвилл», скоро подключим еще одну сеть, потому что запросов очень много. Петербургская «Лента» оперативно создала рабочую группу из 15 сотрудников. Они перезванивают, уточняют список покупок, называют сумму, собирают заказ и отправляют волонтера к человеку домой. Также сеть набирает и проверяет волонтеров — например, для каждой покупки те оставляют свои паспортные данные, все четко контролируется. Покупки разносят самые обычные люди, которые, возможно, живут с вами в одном подъезде — и которые при этом понимают, что сейчас важно помогать друг другу, кооперироваться. Чтобы стать волонтером, нужно просто вступить в этот чат.

Сервис подразумевает оплату наличными, но если договориться, можно прямо при волонтере перевести ему деньги. Мы предупреждаем, что оплату нужно передать максимально безопасно: положить, потом отойти, после этого помыть руки и все обработать.

Объемы

Мы запустились в Москве 1 апреля и 3-го в Петербурге. Всего в Москве за это время было сделано больше 150 заказов, Петербург начал активно — волонтеры развезли уже больше 100 наборов. Я слушала некоторые звонки и чуть не плакала. Для меня было важно услышать, что это живые настоящие люди, для которых, возможно, наш сервис — единственный выход.

Сейчас мы ведем переговоры о запуске единого номера в Новосибирске и Екатеринбурге, а чуть позже — и в других российских городах-миллионниках.