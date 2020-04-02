Игорь Водопьянов — о том, как кризис 2020-го изменит петербургский бизнес

Как долго страна может существовать в нынешнем режиме

В нынешнем режиме любая страна не может жить дольше трех-четырех недель. После этого у обычных людей закончатся деньги, и начнут происходить социальные взрывы, которые мы наблюдаем, например, сейчас на юге Италии. Единственное, что можно предполагать — долго этот кошмар невозможен, потому что в какой-то момент лекарство становится опаснее болезни.

Мне кажется, мы из этой ситуации начнем потихоньку выходить через две недели — народ, даже не получив сигнала сверху, все равно поползет на рабочие места и начнет чем-то заниматься, потому что нужны деньги. Возможно, подпольно начнут открываться места, в которых можно будет поесть и выпить. К чему все это приведет в итоге, зависит от того, с какой силой будут бить палкой по голове.

Какими будут потери

Если подождать долго, то не откроется 50% ресторанов, если закончить все это через неделю, то сможет продолжить работу 70%. Все зависит от упорства властей — и наших, и мировых. Что будет в моей сфере, мне сложно предполагать. Нужно подождать, когда закончится все это безумие, и посмотреть, сколько арендаторов выжило.

Как стоит действовать сейчас

Стратегия сейчас только одна — ждать. В такие моменты невозможно вести себя правильно. Вопрос только в том, какой степени неправильности будут ваши действия. В экономическом смысле все равно кто-то будет умирать. Вы не сможете быть хорошим для всех.

И в мирное время компании, вполне способные заплатить, говорят: «Мы ничего платить не будет, потому что обанкротились». Сейчас у нас военное время, поэтому таких ситуаций будет в 20 раз больше. Надо будет разгребать каждую из них отдельно и пытаться понять, что делать в каждом конкретном случае, будем ходить в суды. Это большая тягомотина, которая уже началась. Крупные и мерзкие компании-арендаторы уже начинают писать письма о том, что платить они не планируют. Будем пытаться договариваться, а если не получится – перекрывать доступ к объектам. Единственные, кто на этом точно наживется – это юристы. В России зыбкая бизнес-среда, поэтому юристы востребованы всегда.