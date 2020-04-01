Стало известно, когда выйдет дешевый Iphone

Блогер сообщил, что 30 марта менеджеры Apple провели закрытую встречу, на которой обсудили запуск дешевого Iphone, — преемника SE. По его словам, компания намерена показать смартфон 15 апреля, а через неделю, 22 апреля, начать отгрузку устройств в магазины. К концу месяца аппараты должны появится в продаже.

Джон Поссер отметил, что эти сроки могут скорректировать из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Новое устройство от Apple должно прийти на смену iPhone SE и другим устаревшим девайсам в линейке компании. Смартфон внешне похож на iPhone 8, но имеет новое «железо»: 4,7-дюймовый IPS-экран, чип А13, три гигабайта оперативной памяти, одинарную камеру. Ожидаемая стоимость гаджета составляет 400 долларов, или около 31 тысячи рублей.