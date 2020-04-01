Личный опыт: «Я уехала из Петербурга в Финляндию на велосипеде за три дня до закрытия границ России»

Пособие по безработице и грант художникам

На следующий день после приезда, закрыли регион Уусимаа, в котором находится Хельсинки — там зарегистрировано больше всего зараженных. Сейчас я сижу у себя дома на двухнедельном карантине и честно говоря, не очень представляю, как будет выглядеть его окончание. Видимо, закачу онлайн вечеринку, если они еще будут в моде. 30 марта власти объявили о продлении чрезвычайных мер до 13 мая – все общественные места и школы закрыты, на удаленную работу перешли все, кто может. Передвижение ограничено до 19 апреля. Малый и даже средний бизнес, конечно, в большой беде: бары, например, потеряли основной объем посетителей еще в начале марта, я уж молчу про все остальное. Нагрузка на системы соцобеспечения выросла сильно: на финское пособие по безработице можно (очень скромно, но тем не менее!) жить и многие сейчас встали в очередь на его получение. Поддержка художников, и так неплохая, сработала оперативно: сразу несколько фондов объявили о «быстрых» грантах на 3 месяца – поддержать художников в их «домашних резиденциях». Подача первой волны заявок продлится до 4 апреля, неделю их будут рассматривать и 15 апреля мы узнаем имена первых счастливчиков. Но в целом настроение такое: вчера в Хельсинки падал снег, сегодня во всем мире наступил апрель, а все остальное пока – совершенно непонятно.