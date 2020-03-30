На наших глазах пандемия коронавируса приобретает угрожающие масштабы: весь мир вступает в крупнейший кризис последнего времени. Как правильно себя вести сейчас, чтобы после снятия карантина восстановиться максимально быстро? Об этом во время онлайн-конференции «Антихрупкость» рассказал президент Московской школы управления «Сколково», а в прошлом — заместитель мэра Москвы и замминистра экономического развития и торговли Андрей Шаронов. «Собака.ru» записала самые важные цитаты.
Чему учит кризис? Объясняет президент бизнес-школы «Сколково» Андрей Шаронов
Я прошел как минимум три больших кризиса – это события 1991, 1998 и 2008 годов. 19 августа 1991 года мне было 27 лет, и по случайности это был мой первый день работы в российском правительстве. В этот день произошел путч. Я впервые приехал на работу в Белый дом и обнаружил, что его начинают оцеплять, через некоторое время Ельцин выступал на танке. Вскоре стало страшно, все ждали появления танков, к счастью, этого не произошло. Я как член правительства провел в здании все три дня, там же мы ночевали. Потом все закончилось, и мир стал другим.
Второй сюжет – это кризис 1998 года. Я тогда работал заместителем министра экономического развития и торговли. За две недели национальная валюта девальвировала в четыре раза: доллар стоил 6 рублей, а через 14 дней – 24. Мне было 34, я второй год работал в Министерстве экономики и еще многого не знал. Мне казалось, что перевернется абсолютно все, потому что весь сверстанный бюджет пошел в тартарары. Было огромное количество проблем, я считал, что правительство бездействует, но удивительным образом ситуация, которая по многим серьезно ударила, все же позволила экономике восстановиться и получить ресурсы, которые обеспечили долгий рост с 2000 по 2007 год, правда, уже при совершенно другой нефтяной конъюнктуре, что было важно.
И третий сюжет, о котором я хотел сказать – это кризис 2008 года, тоже тяжелый. Я работал тогда в Инвестиционном банке, который в течение нескольких часов буквально оказался на грани выживания. Это был тройной кризис: ликвидности, финансовой состоятельности и платежеспособности, а также сильная девальвация. Этой организации удалось восстановиться, в том числе за счет внесения средств акционерами и драматических сокращений.
Вот чему меня научили эти кризисы:
Не пытайтесь строить прогнозы
Ни вы, ни кто-либо другой не сможете предсказать, каким образом развернутся события и к чему они приведут. Каждый раз мир был другим после кризиса, в меньшей или в большей степени, каждый раз мои личные прогнозы не совпадали с тем, что получалось. Некоторые говорят: «Вот этот человек предсказал, как все будет». Я думаю, что в таких случаях мы видим пример удачного попадания в одну из сотен возможностей и вряд ли можно будет когда-нибудь повторить результат.
Будьте осторожнее с долгами
Самый тяжелый вопрос в моменте любого кризиса – это долг. Долг – это удивительная штука: когда всё растёт, долг помогает тебе расти быстрее других; когда всё падает, долг быстрее других тебя утягивает на дно. Долг – это опасная штука. Это такая ракета, которая тебя несёт вверх до определённого момента, а потом вниз, и ты оказываешься к ней настолько сильно пристёгнут, что не успеваешь остановиться, когда она уходит под воду вместе с тобой. Это не является каким-то откровением, но, к сожалению, мы каждый кризис с этим сталкиваемся. Долг – плата за наше желание развиваться быстрее. В 1998 году все компании, у которых был валютный долг, закончили свое существование.
Будьте готовы к сложным выборам
Кризис – это всегда тяжелый выбор. В 2008 году буквально за три дня было уволено порядка 30% сотрудников, остальным радикально уменьшили заработную плату. Была развилка – либо держать до последнего людей и убить организацию, либо сохранить организацию с возможностью вернуть этих людей потом, когда все начнет восстанавливаться.
Когда уходят сотрудники, у многих читается в глазах вопрос: «Вот мы уходим, а ты остаешься. Почему?» И ты должен отвечать на этот вопрос прежде всего себе самому: ты нужен для того, чтобы компания выжила, чтобы сохранилась и восстановилась, чтобы этим людям было куда вернуться.
Кризис – это проверка, которая повлияет на всю оставшуюся жизнь
Кризис – это проверка ваших партнерских, клиентских, да и просто дружеских отношений. Человеческое отношение к компаниям и людям, которые попали в сложную ситуацию, очень долго ценится. Если вы помогли кому-то в кризис, пошли навстречу, этот человек, организация помнят это очень долго. К сожалению, я был свидетелем и обратных примеров, когда мы оказались с некоторыми клиентами не на высоте, и они вычеркнули нас из списка тех партнеров, с которыми можно взаимодействовать. Кризис – это время проверки отношений, время принятия болезненных решений, которые потом много-много лет тебя сопровождают либо со знаком «плюс», либо со знаком «минус».
Фото: Алексей Костромин
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