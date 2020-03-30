Чему учит кризис? Объясняет президент бизнес-школы «Сколково» Андрей Шаронов

Я прошел как минимум три больших кризиса – это события 1991, 1998 и 2008 годов. 19 августа 1991 года мне было 27 лет, и по случайности это был мой первый день работы в российском правительстве. В этот день произошел путч. Я впервые приехал на работу в Белый дом и обнаружил, что его начинают оцеплять, через некоторое время Ельцин выступал на танке. Вскоре стало страшно, все ждали появления танков, к счастью, этого не произошло. Я как член правительства провел в здании все три дня, там же мы ночевали. Потом все закончилось, и мир стал другим.

Второй сюжет – это кризис 1998 года. Я тогда работал заместителем министра экономического развития и торговли. За две недели национальная валюта девальвировала в четыре раза: доллар стоил 6 рублей, а через 14 дней – 24. Мне было 34, я второй год работал в Министерстве экономики и еще многого не знал. Мне казалось, что перевернется абсолютно все, потому что весь сверстанный бюджет пошел в тартарары. Было огромное количество проблем, я считал, что правительство бездействует, но удивительным образом ситуация, которая по многим серьезно ударила, все же позволила экономике восстановиться и получить ресурсы, которые обеспечили долгий рост с 2000 по 2007 год, правда, уже при совершенно другой нефтяной конъюнктуре, что было важно.

И третий сюжет, о котором я хотел сказать – это кризис 2008 года, тоже тяжелый. Я работал тогда в Инвестиционном банке, который в течение нескольких часов буквально оказался на грани выживания. Это был тройной кризис: ликвидности, финансовой состоятельности и платежеспособности, а также сильная девальвация. Этой организации удалось восстановиться, в том числе за счет внесения средств акционерами и драматических сокращений.