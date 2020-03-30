«Маски, заказанные на Amazon экспроприировало государство» — как Нью-Йорк переживает пандемию

В Нью-Йорке нет жесткого карантина как в Италии или Испании — можно выходить на улицу, гулять и никто вас не будет останавливать и спрашивать о цели «вылазки» из дома. Люди сами стараются быть сознательными и лишний раз никуда не выходить — паники нет, но страх присутствует. При этом в Pet shops раскупили собак — видимо, жители все-таки опасаются суровых мер, потом что количество заболевших растет, а с собаками можно гулять. Каждый десятый полицейский Нью-Йорка сейчас на больничном — такого никогда не было. Вся медицинская система переориентирована на борьбу с коронавирусом, пациенты с другими болезнями могут просто не дождаться помощи. Похоже, что во всей стране заканчиваются халаты, маски, аппараты ИВЛ и больничные койки. Одному только штату Нью-Йорк нужно 140,000 дополнительных больничных коек и 40,000 аппаратов ИВЛ.

Мой муж пытается взять комментарии у врачей, но это очень сложно. Снимать сюжеты в больницах — табу, вы не увидите по американскому телевидению, что происходит внутри. Врачи не идут на интервью, потому что у них есть множество специальных пунктов в рабочих контрактах о неразглашении информации. По ТВ выступают политики и ученые, но не врачи. К тому же они очень заняты. Вся информация о том, что происходит в системе здравоохранения поступает только из личных обращений медсестер и врачей в социальных сетях. Весь мир обошли кадры с полевыми моргами у нью-йоркских больниц — сейчас их обнесли временным забором, чтобы не было видно. Washington Post пишет о том, что больницы рассматривают закон, при котором врачи не будут реанимировать пациента с коронавирусом, если у него остановилось дыхание — чтобы обезопасить самих врачей и сэкономить медицинские средства защиты, которых очень мало. Из-за отсутствия защитных костюмов нью-йоркские врачи надевают мусорные мешки или приспособления из коробок от печенья. Некоторые отели — St Regis, Palace — будут переоборудованы под госпитали. Мэр города Билл де Блазио предсказывает, что половина жителей города вирусом так или иначе заразится. При этом половина уже заболевших — люди в возрасте до 50 лет.