Лев Лурье – о том, почему в Петербурге так и не осмыслили блокаду и не появилась культура скорби

Было ли неравенство в блокадном Ленинграде?

Если человек не умирал до апреля, его шансы выжить были высоки: наибольшее число смертей пришлось на первую блокадную зиму. После нее людей стало меньше: не только из-за смертности, но и из-за эвакуации. Продовольствием, которое поступало с Ладоги, уже можно было накормить жителей города. При этом сама Дорога жизни наладилась.

Даже паек сержанта позволял содержать не только себя, но и семью. Солдат получал 500 грамм хлеба, а иждивенец – 125. На 500 прожить можно, на 125 – нет. У солдата в окопах шансов выжить было больше, чем у его сестры с ребенком на Васильевском острове.

У части населения продовольствия было с избытком, а другая часть погибала от голода. В Смольном не голодали, и есть много свидетельств этому: например, знаменитый дневник профсоюзного деятеля Рибковского. В Ленинграде работала кондитерская фабрика, производящая ромовую бабу, а самолетами доставляли деликатесные продукты, но, даже если разделить это на общее количество людей, всех все равно спасти бы не удалось.

Как работали черные рынки во время блокады?

Единственное, что выручало население – это наличие мощного черного рынка. Люди ехали в деревню и меняли свои кофточки, бусы, золотые украшения на картошку у крестьян. Это было запрещено, за это расстреливали, но они все равно так поступали.

Покупателями были обычные люди, пытающиеся спасти свою жизнь. У большинства что-то оставалось. В Советском Союзе все было дефицитом, и каждая кофточка была выстояна в очереди и доставалась с трудом. Однако это был город, в котором когда-то жили дворяне. У кого-то сохранились золотое колечко, фарфоровые чашечки Гарднера, картина Айвазовского – эти вещи меняли на два стакана муки, на литр керосина.

Второй тип – те, кто продавал. Это были рабочие в столовых, все, кто служил на продовольственных складах – если появлялась хоть какая-то возможность украсть, они крали. Сбывали наворованное на рынках, самый крупный из которых – Сенной. Даже на Дороге жизни существовали притоны местных жителей, которые складировали продукты и обменивали их на какие-то важные вещи.

Что помогало ленинградцам выжить?

Один из важных факторов выживания – это семья, она задавала темп. Кто-то должен о тебе заботиться, даже в нематериальном плане. Одиночки умирают первыми. Транспорт не ходит, лифт не работает, канализации нет – город завален нечистотами. Моя мама рассказывала, как, идя на работу, она старалась смотреть не на человека впереди, а на какой-то нейтральный ориентир, потому что пешеходы часто падали и умирали.

Во всех важных воспоминаниях всегда описаны случаи, которые сильно выручали во время блокады. Дмитрий Сергеевич Лихачев писал, что августе, за два дня до закрытия магазинов, купил пять литров рыбьего жира. Он считал, что они спасли жизнь ему и его семье. Кто-то удачно купил керосин, а у кого-то остались в запасе, казалось бы, ненужные продукты.

По материалам лекции, прочитанной 27 января в киноцентре «Родина».

Записала Сабина Алиева