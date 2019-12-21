В России повысят цены на водку и коньяк в 2020 году

Минимальная цена за коньяк вырастет практически на одиннадцать процентов, до 433 рублей за бутылку 0,5 литра с текущих 388 рублей. Для бренди со следующего года минимальная розничная цена составит 315 рублей. А минимальная стоимость коньяка вырастет с 388 руб. до 433 руб.