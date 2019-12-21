В России с 1 января 2020 года повысятся минимальные закупочные и розничные цветы на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия крепостью свыше 28 процентов. Соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации.
В России повысят цены на водку и коньяк в 2020 году
Согласно данным документа Минфина, минимальная цена за бутылку водки крепостью 40 градусов и объемом 0,5 л вырастет с 215 руб. до 230 руб. Кроме того, повысится оптовая и закупочная цена у производителя — до 199 и 193 рублей соответственно.
Минимальная цена за коньяк вырастет практически на одиннадцать процентов, до 433 рублей за бутылку 0,5 литра с текущих 388 рублей. Для бренди со следующего года минимальная розничная цена составит 315 рублей. А минимальная стоимость коньяка вырастет с 388 руб. до 433 руб.
Министерство также повысило минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья. Так, она составит с 1 января 2020 года 57 руб. за литр.
Такое предложение было выдвинуто Минфином еще в октябре. В ведомстве объяснили эту меру повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с долей этилового спирта выше 9%, а также инфляцией.
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