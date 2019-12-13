Федеральная служба государственной статистики (Росстат) зафиксировала рекордную убыль населения России за последние 11 лет. В 2019 году число жителей страны сократилось на 260 тысяч человек — во многом, как считают демографы, из-за сокращения числа женщин репродуктивного возраста и позднего рождения детей.
Росстат зафиксировал рекордную убыль населения России за последние 11 лет
По мнению экспертов, убыль населения России происходит из-за сокращения числа женщин репродуктивного возраста, а также потому, что они предпочитают рожать первого ребенка значительно позже, чем это было принято у предыдущих поколений. По данным Росстата, первая беременность у женщин происходит с возрасте от 25 до 34 лет, что сокращает возможность рождения вторых и третьих детей.
Миграционный приток за период с января по сентябрь 2019 года также не смог компенсировать естественную убыль населения России — он составил 193,2 тысячи человек. При этом смертность в России также снижается, однако меньшими темпами — за аналогичный период число умерших снизилось на 27 тысяч человек.
Как рассчитывают в правительстве, естественная убыль населения сменится приростом только в 2023-2024 годах. «Негативная тенденция, которая сейчас складывается по естественной убыли населения, начнет меняться в 2023–2024 годах», — приводит РБК слова вице-премьера Татьяны Голиковой. В ООН же считают, что в лучшем случае население России увеличится до 147,2 миллионов человек к 2025 году, в худшем — сократится до 124,6 миллионов.
К 2036 году на 1000 мужчин придется 1128 женщин. Всему виной — высокая смертность среди мужчин. А вот среднестатистическая невеста в России «постарела» на восемь лет — охотнее всего выходят замуж в возрасте 25-34 лет. Кроме того, 95% россиян испытывают стресс, 34% — постоянно: больше всего россияне боятся социальной несправедливости и снижения доходов. А еще 53% молодых людей думают об эмиграции из России. Правда, по другим данным уехать планируют всего 4,8%.
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