Росстат зафиксировал рекордную убыль населения России за последние 11 лет

По мнению экспертов, убыль населения России происходит из-за сокращения числа женщин репродуктивного возраста, а также потому, что они предпочитают рожать первого ребенка значительно позже, чем это было принято у предыдущих поколений. По данным Росстата, первая беременность у женщин происходит с возрасте от 25 до 34 лет, что сокращает возможность рождения вторых и третьих детей.

Миграционный приток за период с января по сентябрь 2019 года также не смог компенсировать естественную убыль населения России — он составил 193,2 тысячи человек. При этом смертность в России также снижается, однако меньшими темпами — за аналогичный период число умерших снизилось на 27 тысяч человек.

Как рассчитывают в правительстве, естественная убыль населения сменится приростом только в 2023-2024 годах. «Негативная тенденция, которая сейчас складывается по естественной убыли населения, начнет меняться в 2023–2024 годах», — приводит РБК слова вице-премьера Татьяны Голиковой. В ООН же считают, что в лучшем случае население России увеличится до 147,2 миллионов человек к 2025 году, в худшем — сократится до 124,6 миллионов.