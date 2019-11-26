«Кризисный центр для женщин» выпустил ролик «Девочки 24 часа» о незаконной рекламе борделей в Петербурге

Сотрудники «Кризисного центра для женщин» отмечают — за 7 лет с момента появления первых незаконных рекламных объявлений в городе не только «выросло поколение людей, которые не помнят Петербург без объявлений», но и приезжающие по электронной визе туристы составляют мнение о России по Петербургу — где проституция выглядит обычным делом. Они также напоминают, что за каждой рекламой стоят живые люди, которые оказались втянуты в сексуальное рабство.

«Видеоролик подчеркивает: за каждым подобным объявлением стоят живые люди. Это очередной повод напомнить о том, что проституция — не «такая же работа», не «форма любви, но за деньги» и не то, от чего женщины получают удовольствие. Проституция — это форма сексуализированного насилия. Вовлеченные в нее женщины могут нуждаться в помощи психологов, соцработников, медиков и юристов прямо сейчас», — говорят в центре. «Мы очень любим Петербург и сложные темы для рекламы. Поэтому не замечать объявления о проституции, которые уже стали настоящим брендом города, у нас не было никакой возможности. Надеемся, после ролика тем, кто должен решать эту проблему, станет сложнее ее игнорировать», — добавляют они.