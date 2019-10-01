О науке «с огоньком»: ИТМО проведет научный стендап «Квантовый потанцевал»

Уже завтра, 2 октября, университет ИТМО проведет четвертый научный стендап «Квантовый потанцевал». О науке «с огоньком» расскажут не только ученые из первого неклассического образовательного учреждения, но и биоинформатик из МГУ. А еще самый настоящий стендапер — Нидаль Абу-Газале.

На этот раз «вдарят по осенней хандре» аспирант и сотрудник международной лаборатории «Компьютерные технологии» ИТМО Ксения Бурая — она расскажет о том, зачем программисту развиваться и что может рассказать преподаватель своим студентам, если все и так можно найти в интернете.

Студент 3 курса факультета систем управления и робототехники университета ИТМО Валерий Чернов ответит на вопрос о том, почему робот заберет у человека не работу, а жену, ребенка и собаку. А еще почему человечество до сих по не живет в умных домах и не читает мысли друг друга.

Приглашенный гость научного стендапа, биоинформатик и выпускник кафедры ядерной физики физического факультета МГУ Андрей Афанасьев расскажет о том, «почему мы стали теми, кем стали» — или как генетика и окружение уже давно все решили за нас. Традиционно выступит и «настоящий» стендап-комик — ведущий и автор ABU SHOW, участник «Comedy Баттла» Нидаль Абу-Газале.

Главная цель научных стендапов от ИТМО — выйти за рамки лекций в стенах университета и «вдохнуть новую жизнь в привычный формат» научно-популярных мероприятий. Научный стендап «Квантовый потанцевал» состоится 2 октября в клубе «Космонавт». Вход свободный — по предварительной регистрации.