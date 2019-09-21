СПбГУ запускает первую студенческую 5G-лабораторию

В субботу, 21 сентября, Санкт-Петербургский государственный университет совместно с «МегаФоном» открывают набор в первую лабораторию 5G России, в которой студенты технических специальностей и направления ИТ изучат сети пятого поколения и создадут новые услуги на их основе.

Цифровая лаборатория <5G_Dream_Lab> , оснащенная тестовой зоной 5G, запускается на базе кампуса Высшей школы менеджмента СПбГУ «Михайловская дача». Соглашение о старте проекта было подписано в начале лета на Петербургском международном экономическом форуме.

Учебный курс будет состоять из трех этапов общей продолжительностью восемь месяцев. Первый этап включает в себя образовательный онлайн-модуль, на который могут попасть все заинтересованные студенты вуза. Те слушатели, которые успешно пройдут первую часть и выполнят тестовое задание, станут полноценными участниками лаборатории. Всего в программу входят два направления: разработка цифровых решений и управление их интеграцией. Так, разработчики будут изучать особенности пятого поколения связи, научатся работать с актуальными фреймворками, инструментальными средствами разработки, а менеджеры получат навыки по выводу на рынок высокотехнологичных продуктов и управлению процессом разработки. Подать заявку на участие можно до 10 октября 2019 года.