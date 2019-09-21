СПбГУ запускает первую студенческую 5G-лабораторию
В субботу, 21 сентября, Санкт-Петербургский государственный университет совместно с «МегаФоном» открывают набор в первую лабораторию 5G России, в которой студенты технических специальностей и направления ИТ изучат сети пятого поколения и создадут новые услуги на их основе.
Цифровая лаборатория <5G_Dream_Lab> , оснащенная тестовой зоной 5G, запускается на базе кампуса Высшей школы менеджмента СПбГУ «Михайловская дача». Соглашение о старте проекта было подписано в начале лета на Петербургском международном экономическом форуме.
Учебный курс будет состоять из трех этапов общей продолжительностью восемь месяцев. Первый этап включает в себя образовательный онлайн-модуль, на который могут попасть все заинтересованные студенты вуза. Те слушатели, которые успешно пройдут первую часть и выполнят тестовое задание, станут полноценными участниками лаборатории. Всего в программу входят два направления: разработка цифровых решений и управление их интеграцией. Так, разработчики будут изучать особенности пятого поколения связи, научатся работать с актуальными фреймворками, инструментальными средствами разработки, а менеджеры получат навыки по выводу на рынок высокотехнологичных продуктов и управлению процессом разработки. Подать заявку на участие можно до 10 октября 2019 года.
Главная цель проекта — сформировать у выпускников компетенции, которые необходимы для построения успешной карьеры как и в научной, так и в профессиональной среде, отметила первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова. По ее словам, СПбГУ постоянно ищет новые, более эффективные образовательные инструменты для студентов, чтобы они одни из первых научились работать с новыми технологиями.
Напомним, что в СПбГУ открывается факультет математики и компьютерных наук, ориентированный на выпуск специалистов-практиков. Это необходимо для того, чтобы в стране появилось больше специалистов, ориентированные на практическое применение полученных знаний. Помимо этого, в СПбГУ перестанут отчислять студентов за «проваленные» экзамены. Ранее наличие у студента трех неудовлетворительных оценок считалось академической неуспеваемостью. А в начале этого года будущие студенты Санкт-Петербургского государственного университета поставили рекорд: средний проходной балл составил 92,49.
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