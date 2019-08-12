Студентов российских университетов начнут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта. На основании данных цифрового следа учащихся будет оцениваться их успеваемость, активность на лекциях, участие в общественной жизни вуза и даже поведение.

После анализа студенческой жизни россиян руководство университетов будет решать — поощрять учащегося, отправить на дополнительные курсы, активнее спрашивать его в аудитории, предупредить о ненадлежащем поведении или отчислить. При этом эксперты заверяют, что рекомендации искусственного интеллекта не станут обязательными к исполнению — окончательное решение о дальнейшей судьбе студента будет принимать деканат.

По мнению директора центра EDCrunch University при Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» Нурлана Киясова, искусственный интеллект позволит исключить предвзятость по отношению к студентам со стороны преподавателей. Внедрение технологии начнется уже в этом году, а к 2021 году в отдельных университетах России будут действовать опытные образцы.

Напомним, ранее российским студентам порекомендовали не пользоваться «Википедией» из-за недостоверности информации, предоставляемой на ресурсе. В России может появиться отечественный аналог энциклопедии — проект будет субсидироваться из федерального бюджета и включать платные подписки на справочную, техническую и другую литературу, а также периодические издания.

Выпускники российских университетов останутся без дипломов — привычные бумажные «корочки» начнут заменять на электронные сертификаты. Кроме того, студентов СПбГУ больше не отчислят за «проваленные» экзамены. А еще Эрмитаж запустил образовательную Академию — в ней можно бесплатно изучать искусство. Образовательную Академию с курсами об истории искусства запустил и Государственный музей имени Пушкина.