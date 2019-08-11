В российских колледжах исключат около ста профессий

В российских колледжах избавятся практически от ста профессий, сообщает глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью «Российской газете». «Мы точно знаем, что за прошедшие 5 лет на них никто или почти никто не поступал», - утверждает она.

Это происходит потому, что выбранные специальности устарели или потеряли свою актуальность, а некоторые из них так модернизировались, что достаточно пройти краткосрочные курсы, чтобы овладеть необходимыми навыками. К их числу относятся изготовитель эмалированной посуды, сушильщик в бумажном производстве, ткач, вышивальщица, сборщик изделий электронной техники. Или радиооператор: эта профессия хоть и устарела технологически, но вместе нее появится новая – монтажник оборудования мобильной связи.