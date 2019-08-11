В российских колледжах исключат около ста профессий
В российских колледжах избавятся практически от ста профессий, сообщает глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью «Российской газете». «Мы точно знаем, что за прошедшие 5 лет на них никто или почти никто не поступал», - утверждает она.
Это происходит потому, что выбранные специальности устарели или потеряли свою актуальность, а некоторые из них так модернизировались, что достаточно пройти краткосрочные курсы, чтобы овладеть необходимыми навыками. К их числу относятся изготовитель эмалированной посуды, сушильщик в бумажном производстве, ткач, вышивальщица, сборщик изделий электронной техники. Или радиооператор: эта профессия хоть и устарела технологически, но вместе нее появится новая – монтажник оборудования мобильной связи.
Ольга Васильева также отметила, что появятся такие новые специальности, как «Техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем», «аддитивные технологии» – технологии с использованием 3D-печати. Кроме того, в наше время востребованы «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства», «Мехатроника и мобильная робототехника» и «Графический дизайн». «По сути, это работа с промышленными роботами, их сборка, установка, запуск...», – уточнила она.
Напомним, что перемены произойдут и в Санкт-Петербургском государственном университете: студентов перестанут отчислять за "проваленные" экзамены. Ранее наличие у учащегося трех неудовлетворительных оценок считалось академической неуспеваемостью.
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