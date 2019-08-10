В СПбГУ перестанут отчислять студентов за «проваленные» экзамены
Студентов СПбГУ больше не отчислят за «проваленные» экзамены, пишет «Фонтанка». Нововведения, предложенные Министерством науки и высшего образования РФ, дают возможность учащимся в Санкт-Петербургском государственном университете пересдавать экзамены по неограниченному количеству дисциплин.
Ранее наличие у студента трех неудовлетворительных оценок считалось академической неуспеваемостью. Однако, если на пересдаче студент получит хоть одну неудовлетворительную отметку, ему будет грозить отчисление.
Кроме того, в университете появится военный учебный центр, до этого существовавший в качестве бывшей военной кафедры. Так, после окончания вуза выпускники смогут получить офицерские должности. Изменения в уставе вуза произошли и в области медиации: теперь СПбГУ может выступать посредником при урегулировании споров. «Данная деятельность будет осуществляться в дополнение к экспертной деятельности университета, эффективность которой была продемонстрирована в прошлые годы», – считают в Минобрнауки.
Напомним, что в СПбГУ открывается факультет математики и компьютерных наук, ориентированный на выпуск специалистов-практиков. Это необходимо для того, чтобы в стране появилось больше специалистов, ориентированные на практическое применение полученных знаний.
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