В СПбГУ перестанут отчислять студентов за «проваленные» экзамены

Студентов СПбГУ больше не отчислят за «проваленные» экзамены, пишет «Фонтанка». Нововведения, предложенные Министерством науки и высшего образования РФ, дают возможность учащимся в Санкт-Петербургском государственном университете пересдавать экзамены по неограниченному количеству дисциплин.

Ранее наличие у студента трех неудовлетворительных оценок считалось академической неуспеваемостью. Однако, если на пересдаче студент получит хоть одну неудовлетворительную отметку, ему будет грозить отчисление.