Медиахудожники, робототехника и fashion-tech: в Петербурге стартует фестиваль науки Science Fest

17 августа в Петербурге стартует фестиваль науки Science Fest. В этом году мероприятие развернется на пяти площадках города — в том числе в Планетарии №1, пространстве Yotalab и Люмьер-Холле. В программе 15 арт-перформансов от современных медиахудожников, выставки разработок в области искусственного интеллекта и даже танцы огромных промышленны роботов.

17 августа в Планетарии №1 состоится лекция директора гамбургского планетария Томаса Краупе «Новая бесконечность: где искусство встречает науку», а в 23:00 французский художник Пьер Жинер представит медиа арт-перформанс «I DANCE» на куполе планетария. На следующий день, 18 августа, доктор физико-математических наук, научный сотрудник Европейского Центра Ядерных Исследований Ирина Шрайбер расскажет о том, «Как мы искали частицу Бога. Барон Хиггса и происхождение массы».

В пространстве Yotalab пройдет воркшоп продюсера аудиовизуальных перформансов и экспериментальной музыки Лисандро Сабио «Фрактальная связь / 3D геометрия и фракталы в искусстве и дизайне». Кроме того, площадка станет лекторием для российских ученых и экспертов — от эксперта Сколково Александра Сычева до сотрудника Бимедицинского центра Андрея Макашева.

В Люмьер-Холле ученые и художники из Италии, Франции, Голландии, Германии и России будут обмениваться научными знаниями и проводить различные перформансы. Также там пройдет сессия «Искусственный интеллект или человек». А площадка ART-Tech-Space станет центром блока fashion-tech, где эксперты представят варианты создания формы для взаимодействия индустрии технологий и моды. В числе спикеров —Ваган Мартиросян, историк моды Марина Скульская, Арсений Уралов и Максим Матвеев.

Фестиваль науки Science Fest пройдет 17 и 18 августа на пяти площадках города — Планетарий №1, Yotalab, Люмьер-Холл, Музей РЖД и ART-Tech-Space. Подробная программа и билеты можно посмотреть здесь.