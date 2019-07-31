Как научиться генерировать креативные идеи? Объясняет соавтор Стивена Хокинга Леонард Млодинов

Гибкость мышления и умение придумывать нетривиальные идеи – это не врожденный талант, а навык, который можно натренировать. О том, как это сделать, на фестивале Geek Picnic в Петербурге рассказал американский физик, популяризатор науки и соавтор книг «Кратчайшая история времени» и «Великий замысел» Леонард Млодинов. На основе его лекции «Собака.ru» составила инструкцию по тому, как научиться мыслить за рамками.

Каждый раз, когда вы что-то чувствуете, видите или слышите, ваш мозг запускает целую сеть ассоциаций. Если бы не когнитивные фильтры, которые позволяют только многообещающим идеям достичь нашего сознания, мы бы утонули в собственных мыслях. В детстве идеи постоянно появляются в голове, но к 25 годам исполнительные части мозга фильтруют большинство из них. По этой причине глупые, опасные идеи даже не доходят до нашего сознания. Но проблема в том, что эти фильтры отсеивают не только ненужные, но и креативные мысли. Фильтры у людей работают по-разному: кого-то посещают более оригинальные концепции, а кого-то – посредственные. И именно поэтому самые изобретательные люди кажутся нам странными. Эйнштейн, к примеру, вел себя необычно: если он находил сигарету на дороге, то мог спокойно ее подобрать и начать курить. Он не любил стричься, расчесываться и носить носки, а Никола Тесла вообще влюбился в голубя. Мы все рождены разными, однако можем научиться настраивать наши фильтры и учиться думать новаторски. Наш мозг связан определенными рамками, но если уметь их раздвигать, то можно с легкостью решать любые проблемы. Я выделил семь правил креативного мышления.

Не бойтесь провала У всех нас есть страх неудачи – это естественно, но если мы позволим ему остановить нас, то фильтры будут пропускать исключительно очевидные идеи. В хороших компаниях есть важная часть корпоративной культуры – нельзя наказывать людей за их ошибки. И это правильно. Дочь моей подруги все время получала лучшие оценки в школе, и ее мать однажды сказала: «Провали тест. Получи плохую оценку». Девочке было сложно сделать это, но она получила самый низкий балл, после чего почувствовала себя свободнее и поняла, что этого не стоит бояться. Принимайте свои ошибки Часто люди не хотят делать этого, спорят и пытаются доказать свою правоту, однако гораздо важнее научиться признаваться в оплошностях. Теоретические физики говорят, что практически каждая идея, пришедшая к вам голову, неверная. Не переживайте, у вас будет одна ошибка за другой, но после одной прекрасной идеи это будет не так важно.

Сфокусируйтесь Когда мы пытаемся придумать идею, необходимо расслабить все фильтры и сконцентрироваться. Если ваш телефон в беззвучном режиме, и вы постоянно беспокоитесь и проверяете почту – это пагубно для создания новых идей. Нужно создать условия, в которых вы не будете отвлекаться. Исследуйте Люди обладают свойством, которые психологи называют неофилией – любовью к чему-то новому. Из-за этого нам скучно заниматься одним и тем же делом постоянно. Некоторые постоянно заказывают в ресторане одно и то же, я же всегда выберу то, что еще не пробовал. Иногда это отстой, но я не смогу наслаждаться едой, зная, что в меню есть что-то мне неизвестное. Расширяйте ваши возможности, переживайте новый опыт. Ученые говорят: чем больше вы изучаете, тем больше идей рождается в вашей голове. Осознавайте Эйнштейн следовал такому правилу: когда вы находитесь в середине решения какой-то проблемы и кажется, что вы на верном пути, то задайте вопрос: «Делаю ли я все правильно?». Необходимо все дела совершать осознанно, с этим прекрасно помогает медитация.