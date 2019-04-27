Музей-архив Менделеева запустил виртуальный тур по квартире химика — в ней он изобрел периодическую систему

Музей-архив Дмитрия Менделеева на Университетской набережной, 7-9 запустил виртуальный тур по квартире одного из главных химиков мира — она находится в бывшей казенной квартире Санкт-Петербургского университета в здании Двенадцати коллегий, в которой ученый вместе с семьей жил с 1866 по 1890 год, будучи профессором университета. Теперь на место, в котором Менделеев изобрел периодическую систему химических элементов, можно посмотреть, не выходя из дома!

Онлайн-копия пятикомнатного музея-архива Менделеева была создана специалистами Санкт-Петербургского государственного университета. В виртуальной экспозиции представлены фотокопии всех экспонатов музея-архива — изобретения ученого, такие как прибор для измерения небольших высот катетометр или двухъярусные весы для взвешенные газов, личные вещи Менделеева, такие как скатерть с многочисленными автографами гостей семьи (примерно 270!), факсимальные копии докладных записок, семейные фотографии и многочисленные предметы быта. Личный кабинет Менделеева, в котором химик работал в том числе над созданием периодической таблицы, пока остается недетализированным — виртуальные посетители смогут лишь издали наблюдать позолоченные корешки книг, сводчатые потолки и даже кофейную пару на столе.

Специалистами СПбГУ виртуальная экскурсия была открыта к 150-летию создания периодической таблицы химических элементов. «2019 год — особый год в истории химического сообщества, нашей страны и мира. Три года назад Всероссийское химическое общество имени Менделеева обратилось к Генеральной ассамблее ООН с просьбой провозгласить 2019 год Международным годом Периодической таблицы химических элементов. И 20 декабря 2018 года Генеральная ассамблея единогласно проголосовала в поддержку этого предложения. Это было совершенно замечательное событие. И 5 декабря 2019 года в Токио, столице Японии, состоится торжественная церемония закрытия Международного года Периодической таблицы химических элементов. И надеюсь, что таблице будет присвоено имя Дмитрия Ивановича Менделеева навсегда», — отмечает президент химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, академик РАН Валерий Лунин

Пройти виртуальный тур можно по ссылке.