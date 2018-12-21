Не просто космос: лучшие фотографии Солнечной системы 2018 года

Звездный фейерверк, ледяной кратер на Марсе и туманность Лагуна: «Собака.ru» собрала самые потрясающие космические снимки уходящего года.

Фото: nasa.gov

Космический телескоп NASA Hubble («Хаббл») запечатлел самую яркую комету 2018 года — 46P/Виртанена Фотография была сделана 13 декабря, когда комета находилась на расстоянии 12 миллионов километров от Земли. Ее ядро скрывается в центре комы, газопылевого облака. Обычно внутренняя часть кометы недоступна для наблюдений с Земли, но в этот раз ее близкий пролет позволил астрономам изучить кому в деталях.

Фото: nasa.gov

Шаровое скопление звезд Этот снимок сделан при помощи космического телескопа НАСА/ЕКА Hubble («Хаббл»), на нем можно увидеть древнее шаровое скопление звезд под названием NGC 3201 – группу из нескольких сотен тысяч звезд, связанных в единую структуру гравитацией. Необычное поведение этого скопления может означать, что оно имеет внегалактическое происхождение, и в какой-то период было захвачено нашей Галактикой. Впрочем, химический состав его звезд похож на сосостав звезд Млечного пути, поэтому пока вопрос о происхождении NGC 3201 остается открытым.

Фото: nasa.gov

Космический зонд НАСА приблизился к Солнцу на рекордное расстояние В ноябре космический зонд НАСА Parker Solar Probe, предназначенный для изучения солнечной короны, совершил первое сближение с Солнцем. Аппарат двигался со скоростью 343 тысячи километров в час, в максимальной точке сближения температура достигла примерно 19,9 миллионов градусов Цельсия. Зонд оснащен камерой, прибором для измерения магнитного и электрического поля в атмосфере Солнца и двумя инструментами для измерения и наблюдения за частицами «солнечного ветра», а защищает их от «ожога» массивный тепловой щит. На снимке запечатлен корональный стример и яркая точка в центре – попавший в объектив Меркурий.

Фото: nasa.gov

Телескоп «Хаббл» смог запечатлеть замаскированную спиральную галактику Спиральная галактика NGC 1032 расположена от нас на расстоянии примерно сотни миллионов световых лет в созвездии Кита. На этом фото она снята сбоку, поэтому ее спиралевидную форму разглядеть трудно.

Фото: nasa.gov

Туманность Лагуна Туманность Лагуна – это область звездообразования, расположенная примерно в 5 200 световых лет от Земли. Изображение в видимом спектре было получено космическим телескопом «Хаббл» в феврале. Ее можно увидеть даже невооруженным глазом, правда, разглядеть удастся только мутное пятнышко в широтах Северного полушария.

Фото: nasa.gov

Мощный космический фейерверк На самом деле, на снимке с орбитального телескопа «Хаббл» запечатлена туманность в созвездии «Карина» южного Полушария, она находится в 20 тыс. световых лет от Земли. Эффект фейерверка получился за счет образования звезд в одинаковое время, но все они различаются по массе, температуре и цвету. Подобные объекты в космосе помогают ученым понять происхождения массивного образования звезд во Вселенной на раннем этапе ее существования.

Фото: esa.int