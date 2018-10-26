Галактики, планеты, кометы: 13 лучших фотографий с конкурса «Астрофотограф года» 2018

За лучший снимок года награду получил американец Брэд Голдпэйнт, которому удалось заснять Млечный путь и Туманность Андромеды в небе над городом Моаб в штате Юта. Голдпэйнт получит от организаторов 10 тысяч фунтов стерлингов. Остальные призеры получат по полторы тысячи фунтов.