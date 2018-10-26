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Галактики, планеты, кометы: 13 лучших фотографий с конкурса «Астрофотограф года» 2018

  • Первое место в категории «Изображение неба»
    Ferenc Szemar / Royal Museums Greenwich

Объявлены победители и и призеры международного фотоконкурса «Астрофотограф года» 2018 года. Конкурс учрежден в 2009 году Гринвичской королевской обсерваторией и Королевскими музеями Гринвича.

  • Категория «Наше Солнце»
    Nicolas Lefaudeux / Royal Museums Greenwich

  • Категория «Звезды и туманности»
    Mario Cogo / Royal Museums Greenwich

Всего участники соревновались в категориях «Наша Луна», «Наше Солнце», «Лучший снимок», «Люди и космос », «Звезды и туманности», «Лучший новичок», «Полярное сияние», «Планеты, кометы, астероиды», «Галактики», «Полярное сияние», «Изображение неба», «Юный астрофотограф», а также специальная категория Robotic Scope.

  • Категория «Планеты, кометы, астероиды»
    Martin Lewis / Royal Museums Greenwich

  • Категории «Лучший снимок» и «Люди и космос»
    Brad Goldpaint / Royal Museums Greenwich

За лучший снимок года награду получил американец Брэд Голдпэйнт, которому удалось заснять Млечный путь и Туманность Андромеды в небе над городом Моаб в штате Юта. Голдпэйнт получит от организаторов 10 тысяч фунтов стерлингов. Остальные призеры получат по полторы тысячи фунтов.

  • Категория «Юный астрофотограф»
    Fabian Dalpiaz / Royal Museums Greenwich

  • Категория «Галактики»
    Steven Mohr / Royal Museums Greenwich

  • Категория «Наша Луна»
    Jordi Delpeix Borrell / Royal Museums Greenwich

  • Категория «Лучший новичок»
    Tianhong Li / Royal Museums Greenwich

  • Категория «Юный астрофотограф»
    Fabian Dalpiaz / Royal Museums Greenwich

  • Категория «Полярное сияние»
    Nicolas Lefaudeux / Royal Museums Greenwich

  • Специальная категория «Robotic Scope» (снимок сделан с использованием общедоступного автоматизированного телескопа)
    Damian Peach / Royal Museums Greenwich

  • Третье место в категории «Изображение неба»
    Ruslan Merzlyakov / Royal Museums Greenwich

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