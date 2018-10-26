Галактики, планеты, кометы: 13 лучших фотографий с конкурса «Астрофотограф года» 2018
-
Первое место в категории «Изображение неба»
Ferenc Szemar / Royal Museums Greenwich
Объявлены победители и и призеры международного фотоконкурса «Астрофотограф года» 2018 года. Конкурс учрежден в 2009 году Гринвичской королевской обсерваторией и Королевскими музеями Гринвича.
-
Категория «Наше Солнце»
Nicolas Lefaudeux / Royal Museums Greenwich
-
Категория «Звезды и туманности»
Mario Cogo / Royal Museums Greenwich
Всего участники соревновались в категориях «Наша Луна», «Наше Солнце», «Лучший снимок», «Люди и космос », «Звезды и туманности», «Лучший новичок», «Полярное сияние», «Планеты, кометы, астероиды», «Галактики», «Полярное сияние», «Изображение неба», «Юный астрофотограф», а также специальная категория Robotic Scope.
-
Категория «Планеты, кометы, астероиды»
Martin Lewis / Royal Museums Greenwich
-
Категории «Лучший снимок» и «Люди и космос»
Brad Goldpaint / Royal Museums Greenwich
За лучший снимок года награду получил американец Брэд Голдпэйнт, которому удалось заснять Млечный путь и Туманность Андромеды в небе над городом Моаб в штате Юта. Голдпэйнт получит от организаторов 10 тысяч фунтов стерлингов. Остальные призеры получат по полторы тысячи фунтов.
-
Категория «Юный астрофотограф»
Fabian Dalpiaz / Royal Museums Greenwich
-
Категория «Галактики»
Steven Mohr / Royal Museums Greenwich
-
Категория «Наша Луна»
Jordi Delpeix Borrell / Royal Museums Greenwich
-
Категория «Лучший новичок»
Tianhong Li / Royal Museums Greenwich
-
Категория «Юный астрофотограф»
Fabian Dalpiaz / Royal Museums Greenwich
-
Категория «Полярное сияние»
Nicolas Lefaudeux / Royal Museums Greenwich
-
Специальная категория «Robotic Scope» (снимок сделан с использованием общедоступного автоматизированного телескопа)
Damian Peach / Royal Museums Greenwich
-
Третье место в категории «Изображение неба»
Ruslan Merzlyakov / Royal Museums Greenwich
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.