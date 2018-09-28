Как стать космонавтом? Объясняет Константин Борисов, прошедший отбор Роскосмоса
Этим летом Роскосмос представил восемь новых российских космонавтов, поступивших в отряд по итогам 1,5-летнего отбора. Среди них был и 34-летний Константин Борисов, который рассказал нам, кого берут в отряд и почему осуществить мечту детства не так уж и сложно – тем более, что новый набор Роскосмоса стартует уже через полгода.
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Константин Борисов, фото: «ВКонтакте»
Любой ли может стать космонавтом?
Как я пришел к идее стать космонавтом? Я с детства мечтал быть летчиком-испытателем, но не сложилось. В 2012 году, когда я сидел в офисе и составлял финансовые модели, я вдруг увидел, что начался отбор Роскосмоса. Я изучил информацию о тех, кто прошел его ранее: их образование, фотографии, опыт работы, просто лица, и понял, что это такие же обычные люди, как я.
В начале 2013 года на сайте центра подготовки космонавтов (ЦПК) появилась информация о заявках – их было всего 304 на страну из 140 миллионов человек. Из них в результате должны были остаться восемь человек. Может показаться, что вероятность того, что вас выберут, всего 2%, но на самом деле она составляет 20%.
Во всех пособиях и положениях Роскосмоса подробно описано, каких людей ищут. Если вы знаете, что подходите по возрасту, опыту работы, образованию, что у вас в порядке здоровье, то это уже повышает ваши шансы на успех. Серьезный отсев происходит на первом этапе: некоторые подают документы в 38 лет, но это уже пограничный возраст, и готовить таких людей никто не возьмется. Другие предоставляют неполный пакет документов: таких в 2012 году было 84. Собрать все необходимые бумаги – это уже хороший тест на мотивацию и терпение.
Если вы подготовились, проверили здоровье, тщательно собрали пакет документов, подходите по возрасту и другим формальным требованиям, то в 2012 году вы уже попали бы в те 50 человек, которых пригласили на очный этап. Девять из них не приехали – то есть в итоге на восемь мест был всего 41 претендент.
Если требованиям вы не соответствуете, и вам сейчас 15, 20, 25 лет, вы можете нагнать упущенное, получить образование, необходимый опыт или подправить здоровье – такое случается очень часто, каждый второй претендент в космонавты специально перед набором делает себе какую-то операцию.
Подготовка
В сентябре 2015 года я начал проверку своего здоровья, потому что знал, что скоро стартует набор. Я потратил пару месяцев на беготню по всем возможным врачам, которых просил быть очень строгими ко мне.
Я написал всем отобранным в 2012 году кандидатам в Facebook, «ВКонтакте», на почту, даже звонил. Только один из них ответил, что меня очень удивило. Он говорил со мной по телефону два часа. Я убедился в том, что он настоящий, и понял, что стоит попробовать.
Самый главный совет, который мне дали действующие космонавты и за который я очень благодарен – нужно бегать и ездить на велосипеде. Я это не очень любил, но заставлял себя, бегал по 2-3 часа в неделю, и поэтому успешно справился с испытанием, на котором отсеялись многие – на нем участникам замеряли пульс до и после физической нагрузки. Тренироваться нужно начинать как можно раньше, я потратил на это два года, так что если вы хотите принять участие в отборе в 2020, вам нужно стартовать прямо сейчас.
Необходимо собрать 56 документов, большинство из них медицинские, но есть и другие – например, об отсутствии судимости. Для этого лучше взять небольшой отпуск.
Идеальный кандидат
Идеальному кандидату 30 лет, он грамотно пишет на русском, говорит на английском, работает в аэрокосмической отрасли, хорошо учился, регулярно занимается спортом, тренируя и силу, и выносливость, и ловкость. Я не знаю, существуют ли такие люди, я их не встречал. Но нужно понимать, где у вас есть пробелы, и пытаться их восполнять.
Рекомендации
Если вы действительно хотите стать космонавтом, вам нужно поставить себе цель работать над собой по-настоящему и разделить задачу на этапы. Не останавливаться, когда тяжело: я вставал в 7 утра и ехал на лекцию, шел к репетитору по физике – а это не так-то легко делать, когда вы уже давно не ребенок, и даже сам преподаватель не понимает, зачем вам это нужно. Не расстраиваться: даже если шансов у вас меньше, чем у других, это не значит, что их нет. Быть упорным: я знаю случаи, когда после отказа человек писал заявление с просьбой рассмотреть его еще раз, человека хвалили за настойчивость и меняли решение.
Что нужно знать
Первый вопрос, который задавали психологи: «Кто сейчас на МКС?» На него не смогла ответить половина людей. Смешно, что эта информация была на плакате у входа в центр подготовки космонавтов. После задавали другие вопросы о современной космонавтике – они помогают понять, просто так человек пришел или ему действительно интересна отрасль.
Какие книги должен прочитать будущий космонавт
1. «Ракеты и люди», Черток Б.Е.
Четырехтомник, который рассказывает про становление всей ракетно-технической отрасли в мире с 1940-х годов до 1990-х.
2. «Скрытый космос», Каманин Н.П.
Николай Петрович Каманин отвечал за первые наборы в отряды космонавтов. Он вел дневники, сейчас секретность с них снята, и мы можем узнать, почему выбрали, например, именно Юрия Гагарина.
3. Энциклопедии – мировой космонавтики и отечественной
Здесь все ответы на вопросы, которые вам будут задавать в комиссии: «Какие американские пилотируемые программы вы знаете?», «Назовите разницу между скафандром Сокол и Орлан?» и подобные.
4. «Стать космонавтом!», Жуков С.А.
Автор этой книги был отобран вместе с Сергеем Рязанским и описал весь их путь с 2003 по 2005 год уже после успешного прохождения отбора.
5. «100 рассказов о стыковке», Сыромятников В.С.
Мемуары для инженеров о жизни и работе в сфере космонавтики.
Для того чтобы быть в курсе новостей, рекомендую сайт ЦПК и Роскосмоса, онлайн-энциклопедию «Астронавт.ру», форум «Новости космонавтики», а также журнал «Новости космонавтики». Это то, что позволит вам быть в курсе того, что происходит сейчас в сфере.
Отбор
В нашем отборе участвовало 420 человек. Длился он долго: в марте 2017 стартовал прием документов, я спешил и сдал все в июне, но потом его продлевали несколько раз из-за недостатка заявок – в итоге закрыли его только в декабре. В этот раз тем, кто выслал неполный пакет, звонили и просили довезти документы, в итоге на очный этап пригласили 104 человека.
Меня удивило, что 60-70% претендентов отсеивают психологи. Причин несколько, первая – низкая мотивация. Вторая – недостаточный уровень высшей нервной деятельности, специалисты проверяют память, реакцию, координацию, понимание себя в пространстве, умение быстро считать и многое другое. Люди с низкой способностью к обучению из программы исключаются сразу.
Очный этап длится 3-8 недель. Те, кто едет издалека (например, из Владивостока или Мурманска), проходят его быстрее остальных, потому что обычно они берут отпуск, заранее покупают билеты. Для остальных отбор может затянуться.
Что нужно уметь, если вас уже приняли
Я говорим с опытными космонавтами, спрашивал про важнейшие в этой профессии навыки. Мне ответили: «Не болеть, хорошо учиться и уметь ждать». Надо понимать, что твоя личная цель встречается с государственной задачей. Все очень хотят совершить первый, второй, третий космический полет, они ждут, пока их назначат. Но для начала нужно доказать себе и другим, что ты это можешь, а потом просто ждать.
Космонавтов набирают с запасом: в отряде 25 человек, из них семь запасных на случай, если кто-то заболеет, уволится, уйдет на пенсию. Отряд – это живой организм, он постоянно пополняется новыми людьми. По статистике команду покидает один человек в год.
Какие бывают космонавты?
Меня все поздравляют: «Ура, ты космонавт», но это не совсем справедливо. Сейчас я кандидат в космонавты. Существует четыре разных статуса:
1. Претендент в кандидаты в космонавты-испытатели
Это звучит очень серьезно, как ассистент помощника менеджера по уборке. Это человек, который подал документы на участие в отборе в центре подготовки космонавтов (ЦПК). Вы пишете заявление, собираете пакет документов, отправляете – все, вы претендент. Нас так и называли: «Уважаемые претенденты».
2. Кандидат в космонавты-испытатели
Это утвержденный Межведомственной комиссией человек, который станет слушателем курса общекосмической подготовки (ОКП). Космонавтом он будет только после обучения и сдачи экзаменов. Процесс подготовки длится два года, все это время по факту это обычный студент. Я нахожусь на этом этапе, для моего отбора госэкзамены назначены на конец 2020-го года.
3. Космонавт-испытатель
Это люди, которые уже сдали все основные экзамены и могут претендовать на то, чтобы попасть в экипаж. Формально все они космонавты-испытатели: и те, кто уже летал, и те, кто полетит в будущем, и те, кто не сядет в ракету никогда.
4. Летчик-космонавт
Это почетное звание в России, которое выдается человеку в качестве награды – вместе с ним получают значок и специальное удостоверение. При этом человек не перестает быть космонавтом-испытателем. После того, как он совершил полет в космос, ему дают класс – третий, второй или первый – в зависимости от того, какой сложности задачу он решал и как много полетов совершил.
Записала Александра Леонтьева
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