Как стать космонавтом? Объясняет Константин Борисов, прошедший отбор Роскосмоса

Любой ли может стать космонавтом?

Как я пришел к идее стать космонавтом? Я с детства мечтал быть летчиком-испытателем, но не сложилось. В 2012 году, когда я сидел в офисе и составлял финансовые модели, я вдруг увидел, что начался отбор Роскосмоса. Я изучил информацию о тех, кто прошел его ранее: их образование, фотографии, опыт работы, просто лица, и понял, что это такие же обычные люди, как я.

В начале 2013 года на сайте центра подготовки космонавтов (ЦПК) появилась информация о заявках – их было всего 304 на страну из 140 миллионов человек. Из них в результате должны были остаться восемь человек. Может показаться, что вероятность того, что вас выберут, всего 2%, но на самом деле она составляет 20%.

Во всех пособиях и положениях Роскосмоса подробно описано, каких людей ищут. Если вы знаете, что подходите по возрасту, опыту работы, образованию, что у вас в порядке здоровье, то это уже повышает ваши шансы на успех. Серьезный отсев происходит на первом этапе: некоторые подают документы в 38 лет, но это уже пограничный возраст, и готовить таких людей никто не возьмется. Другие предоставляют неполный пакет документов: таких в 2012 году было 84. Собрать все необходимые бумаги – это уже хороший тест на мотивацию и терпение.

Если вы подготовились, проверили здоровье, тщательно собрали пакет документов, подходите по возрасту и другим формальным требованиям, то в 2012 году вы уже попали бы в те 50 человек, которых пригласили на очный этап. Девять из них не приехали – то есть в итоге на восемь мест был всего 41 претендент.

Если требованиям вы не соответствуете, и вам сейчас 15, 20, 25 лет, вы можете нагнать упущенное, получить образование, необходимый опыт или подправить здоровье – такое случается очень часто, каждый второй претендент в космонавты специально перед набором делает себе какую-то операцию.