В небе над Петербургом пройдет самый яркий звездопад этой осени

В ночь на 9 октября в небе над Петербургом можно будет наблюдать пик одного из самых непредсказуемых звездопадов – метеорного потока Дракониды со скоростью десять метеоров в час.

При этом Луна не помешает любоваться астрономическим явлением, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Московского планетария. В этот день спутник Земли будет находиться в фазе новолуния.

На Земле поток Дракониды наблюдают ежегодно. В отличие от другого звездопада под названием Персеиды, метеорный поток в октябре может превратиться в настоящий «звездный ливень». Скорость вхождения небесных тел в атмосферу при этом невысока и составляет около 20 километров в секунду.

Предыдущее похожее астрономическое явление последний раз наблюдалось в августе этого года: в ночь с 12 на 13 число на небе появился метеорный поток, который горожане могли увидеть из любой точки Петербурга.