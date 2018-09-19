Космос, искусственный интеллект и Луна в Анненкирхе: в Петербурге проведут Science Fest

22 и 23 сентября в Петербурге проведут фестиваль науки Science Fest, площадками которого станут «Планетарий № 1», «Люмьер-холл», Yota Lab, Музей РЖД, Политех, Музей оптики, Музей космонавтики, «Ленполиграфмаш», Анненкирхе и Новая сцена Александринского театра.

В программе — 50 стендов и инсталляций, 32 перформанса, 10 воркшопов и параллельная ночная программа с полнокупольными шоу в «Планетарии № 1». В Петербург приедут ведущие ученые и эксперты, среди которых руководитель Лаборатории машинного обучения и представления данных

университета Иннополис Адил Хан, руководитель службы компьютерного зрения компании Яндекс Александр Крайнов, доцент, глава Лаборатории искусственного интеллекта в разработке игр Джозеф Браун и многие другие. Участники фестиваля узнают об искусственном интеллекте, нейро-интерфейсах, космосе, дронах и беспилотниках.

Центральный зал Анненкирхе осветит шар в виде Луны, в Музее РЖД представят инсталляцию Träumen («сновидение») от Андрея Свибовича, а в «Планетарии № 1» проведут выставку группы Doping-Pong, на которой пионеры digital-арта покажут работы конца 90-х и начала нулевых, а также свежие картины в стиле нового русского романтизма.

Приобрести билеты можно здесь.