Петербургский школьник завоевал серебро на международной олимпиаде по информатике

Российские школьники завоевали две золотые и две серебряные медали на международной олимпиаде по информатике в Японии, сообщает «Фонтанка».

В состав национальной сборной вошел и петербургский школьник Михаил Анопренко. Вместе с ним в олимпиаде участвовали Егор Лифарь из Москвы (серебро), Рамзан Рахматуллин из Татарстана (золто) и Владимир Романов из Москвы (золото). Нашей командой руководил Алексей Малеев из Московского физико-технического института. Соревнование проходит в два этапа по три задания в каждом. Задачей участника является написание программы с учетом поставленных условий. Разработанные участниками алгоритмы проверяются автоматической системой.

Абсолютным победителем олимпиады стал представитель США Бенджамин Чи — ему удалось набрать 300 из 300 баллов на первом этапе соревнования.

Ранее стало известно, что учащиеся петербургской классической гимназии №610, где преподает номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Лев Лурье, взяли бронзу на международной олимпиаде по лингвистике. До этого петербургские школьники завоевали серебро в международной олимпиаде по математике, а в середине мая Захар Яковлев из лицея «Физико-техническая школа» в Петербурге выиграл международную олимпиаду по физике.