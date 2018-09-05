В Выборгском замке при раскопках нашли уникальную настольную игру X века в виде кирпича

В Выборгском замке археологи при раскопках нашли средневековый кирпич, представляющий собой игровое поле для настольной логической игры. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба замка. Находку обнаружили при исследованиях фундамента Дома наместника (или Комендантского дома) — памятника федерального значения, расположенного у входа в замок.

По словам специалистов Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), подобная игра не имеет современных аналогов. Находка может оказаться самым поздним образцом такого игрового поля в Европе. Примечательно и то, что игра сделана не из привычного для подобных вещей дерева, а из кирпича.