Почему мы боимся роботов и когда они нас завоюют?
Писатель-фантаст и футуролог Николай Ютанов рассказал, каким будет арт от андроидов, стоит ли опасаться искусственного интеллекта и кого в первую очередь заменят роботами.
-
Кадр из фильма "Терминатор"
Гордость, предубеждение и роботы
Как показывают прошедшие эпохи, чаще всего реализуются простые сценарии будущего. Они в достаточной мере были непрерывны, пока не наступило царство робототехники. Принято считать, что роботы созданы для того, чтобы человек мог ничего не делать. Мы хотим придумать верного помощника, чтобы он взял на себя самые тяжелые работы, а в лучшем случае – вообще все задачи. Мы будем восседать во главе, а роботы будут делать все остальное.
Четыре сценария футурологии
1. Устойчивое кибер-развитие
Существует понятие развития сети, формирования структур внутри нее, тогда человек – это ее элемент. Глобальная сеть поглотит всех – она позволяет управлять планетой целиком и даже близлежащими орбитальными городами.
2. Развитие робототехники
В Японии в Национальном институте передовых промышленных наук и технологий построили семь уровней андроидов. Они умеют петь, танцевать, разговаривать и решать простейшие задачи по хозяйству. Существует мнение, что японцы клонируют сами себя из-за того, что приток внешнего населения ограничен.
3. Биотех
Возможность вставить в голову человека электронный чип означает связь углерода и железа (внутреннее с внешним). Человек начинает напрямую управлять железом, информацией. Вторая версия биотеха – «хвосты», когда человек обретает возможность «отращивать» себе все необходимые элементы для управления реальностью.
4. Квантовая реальность
Получение резких ходов по освоению пространства, то есть телепортация. Возможность передачи информации быстрее скорости света. Это важно для освоения космоса, познания микромира и новых технологий. Вопрос за малым – перемещением физических предметов.
Почему мы боимся роботов?
Как писал Станислав Лем, мы готовы принять и понять созданного нами робота, если он стократ сильнее нас физически. Но нас постоянно мучает вопрос: «А что будет, если он окажется еще и стократ умнее?» В последнее время начинает складываться впечатление, что так оно и есть. В некоторых играх персонажи оценивают окружающий мир по трем параметрам: харизма, рациональность, способность думать. На данный момент все искусственные интеллекты двигаются исключительно в создании рационального. Они не имеют харизмы или чувства мира, которым обладает человек. Искусственный интеллект страшен для офисного планктона, если только эти люди не возьмут его в помощники, снабжая другой схемой новых решений.
Почему мы вообще решили их создавать?
В наших легендах, убеждениях, религиях проскальзывает то, что мы сделаны по образу и подобию Господа. Это остается в нас желанием сделать так же. Достичь совершенства Бога (или богов). Как я уже говорил, в Японии уже создано семь поколений андроидов, что решает много проблем (и не меньше их создает).
-
Кадр из фильма "Матрица"
Законы развития робототехники
Как известно, их сформулировал Айзек Азимов в рассказе «Хоровод»:
1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред.
2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому закону.
3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму законам.
Таким образом, робот всегда оказывается в подчиненном положении. В Японии уже в течение 15 лет разрабатывается законодательство об их правах. Это утопия, что робот всегда будет подвластной структурой. В футурологии рассматривались даже версии геноцида, в которых они станут скрываться среди людей – начнется роботохолокост. А мы должны включить их в социум на равных.
Как объяснить популярность «роботокультуры»?
Главный вопрос – как получить мастера жизни, а не боя. Ведь искусство мира намного сложнее войны. В ней обретается черно-белая этика, при которой любое преступление может быть оправдано. А кто умеет грамотно жить в мире, с каждым шагом обретая все больше возможностей? Мы настолько привыкли, что бой решает все: стоит сильнее надавить – и ты непременно победишь. А как быть? Сейчас мы находимся в периоде перехода к новому типу социального договора. Начинаем жить, понимая, что на планете мы не одни, что у нас скоро будут конкуренты. Предыдущая битва человечества выглядела просто – одни съели других. Неужели и сейчас наша история окончится так?
Что будет с искусством?
Уже сейчас есть искусство роботов. Это все рациональные построения, сделанные на основе уже существующих художественных образов. С другой стороны, очень много бездушного существует уже и сейчас. Есть механическая музыка для создания фона. Возможно то, что делают андроиды, будет находиться за пределами ваших слуховых, зрительных, ментальных возможностей. Вы не познаете это до конца, пока не включите в себя часть элемента модификации. Например, вы никогда не услышите музыку, звучащую в световом формате. Чтобы войти в понимание сообщества (а андроиды будут их создавать), вам нужно включиться в него.
Лекция была прочитана на VK Fest 2018.
Текст и фото: Ксения Мишина
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.