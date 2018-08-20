Почему мы боимся роботов и когда они нас завоюют?

Гордость, предубеждение и роботы

Как показывают прошедшие эпохи, чаще всего реализуются простые сценарии будущего. Они в достаточной мере были непрерывны, пока не наступило царство робототехники. Принято считать, что роботы созданы для того, чтобы человек мог ничего не делать. Мы хотим придумать верного помощника, чтобы он взял на себя самые тяжелые работы, а в лучшем случае – вообще все задачи. Мы будем восседать во главе, а роботы будут делать все остальное.

Четыре сценария футурологии

1. Устойчивое кибер-развитие

Существует понятие развития сети, формирования структур внутри нее, тогда человек – это ее элемент. Глобальная сеть поглотит всех – она позволяет управлять планетой целиком и даже близлежащими орбитальными городами.

2. Развитие робототехники

В Японии в Национальном институте передовых промышленных наук и технологий построили семь уровней андроидов. Они умеют петь, танцевать, разговаривать и решать простейшие задачи по хозяйству. Существует мнение, что японцы клонируют сами себя из-за того, что приток внешнего населения ограничен.

3. Биотех

Возможность вставить в голову человека электронный чип означает связь углерода и железа (внутреннее с внешним). Человек начинает напрямую управлять железом, информацией. Вторая версия биотеха – «хвосты», когда человек обретает возможность «отращивать» себе все необходимые элементы для управления реальностью.

4. Квантовая реальность

Получение резких ходов по освоению пространства, то есть телепортация. Возможность передачи информации быстрее скорости света. Это важно для освоения космоса, познания микромира и новых технологий. Вопрос за малым – перемещением физических предметов.