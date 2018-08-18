В Петербургском институте истории РАН запретят защищать диссертации

Диссертационный совет Петербургского института истории РАН приостановит свою деятельность на неопределенный срок. Ограничения вступят в силу с 1 ноября 2018 года и продлятся как минимум до 2019 года.

Такое решение приняла Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Министерстве образования и науки России. Причина приостановки деятельности в том, что диссертационный совет не смог выполнить все требования для повышения эффективности диссоветов, установленные в 2015 году.

Согласно этим требованиям, в организации должны состоять 50 и более человек, которые обязаны публиковаться в издавниях ВАК и международных журналах. Также диссовет должен выпускать определенное количество кандидатов и докторов наук в год.

Диссертационный совет Петербургского института истории РАН — единственный в Петербурге и в Северо-Западом округе диссовет, где можно защищаться по широкому кругу специальностей, пишет «Фонтанка».