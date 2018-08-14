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Петербург получил право на проведение Мирового энергетического конгресса в 2022 году

 

В июне 2022 года в Петербурге пройдет 25-й Мировой энергетический конгресс. Об этом сообщает  телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу Смольного. 

На конгрессе соберутся эксперты в области энергетики со всего мира. Они обсудят возможные методы борьбы с глобальными энергетическими вызовами, представят свои новые исследования и расскажут о возможностях развития в интересах потребителей и поставщиков энергии.

В последний раз подобное мероприятие в России проводили в 1968 году.

Ранее стало известно, что в 2022 году Петербург примет международный математический конгресс (ICM), куда съедутся лучшие ученые со всего мира.

 


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