Петербург получил право на проведение Мирового энергетического конгресса в 2022 году
В июне 2022 года в Петербурге пройдет 25-й Мировой энергетический конгресс. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
На конгрессе соберутся эксперты в области энергетики со всего мира. Они обсудят возможные методы борьбы с глобальными энергетическими вызовами, представят свои новые исследования и расскажут о возможностях развития в интересах потребителей и поставщиков энергии.
В последний раз подобное мероприятие в России проводили в 1968 году.
Ранее стало известно, что в 2022 году Петербург примет международный математический конгресс (ICM), куда съедутся лучшие ученые со всего мира.
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