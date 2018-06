Премьера: черные дыры, стикеры и удары током в новом научном «ТОК шоу» Университета ИТМО

В Университете ИТМО сняли пилотный выпуск нового научно-популярного проекта «ТОК шоу», в котором зрителей весело и задорно знакомят с миром научных открытий, великих людей и передовых разработок. Авторы обещают искрометный юмор, атмосферу под стать любимым вечерним шоу и даже удары током за неправильные ответы на вопросы о науке.

«В последние годы в России появилось много лекториев, постоянно проводятся научно-популярные дискуссии - и это здорово. Но классические лекции всем уже немного наскучили, — рассказывает автор идеи Валентина Левченко. — И мы решили сделать подобие late-night show, но о науке и технологиях. В качестве референсов мы использовали зарубежные комедийные шоу, которые нравятся нам самим —например, Between Two Ferns или The Eric Andre Show».