Премьера: черные дыры, стикеры и удары током в новом научном «ТОК шоу» Университета ИТМО
В Университете ИТМО сняли пилотный выпуск нового научно-популярного проекта «ТОК шоу», в котором зрителей весело и задорно знакомят с миром научных открытий, великих людей и передовых разработок. Авторы обещают искрометный юмор, атмосферу под стать любимым вечерним шоу и даже удары током за неправильные ответы на вопросы о науке.
«В последние годы в России появилось много лекториев, постоянно проводятся научно-популярные дискуссии - и это здорово. Но классические лекции всем уже немного наскучили, — рассказывает автор идеи Валентина Левченко. — И мы решили сделать подобие late-night show, но о науке и технологиях. В качестве референсов мы использовали зарубежные комедийные шоу, которые нравятся нам самим —например, Between Two Ferns или The Eric Andre Show».
За 20 минут пилотного выпуска ведущие — директор Центра научной коммуникации Университета ИТМО Дмитрий Мальков и штатный шоумен вуза Александр Гостев обсудили, где изучали английский разработчики голосового помощника Alexa от Amazon, чем собирают космический мусор и что за приложение получится, если два года есть арбузы, и другие насущные вопросы развития науки и технологий.
Специальным гостем программы стал ректор Владимир Васильев. Он рассказал, откуда берутся нежно-страстные тестировщики, завалил экзамен на глазах у зрителей и признался, какие у него любимые стикеры в Telegram.
Организаторы шоу рассказали, что героями будущих шоу станут известные ученые, гуру технологий, блогеры и другие харизматичные персоны не только из Петербурга, но и из других городов. Ранее Университет ИТМО запустил первый научный стендап-клуб «Квантовый потанцевал», участниками которого стали ученые, молодые исследователи и криптомайнеры.
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