Как (и главное – зачем) стать бессмертным: объясняет Сергей Фаге

Основы подхода

Сергей утверждает, что основы его подхода таковы:

«Кристально ясное и устойчивое долгосрочное видение. Я твердо придерживаюсь своих взглядов, редко их меняю и вижу их как цели «навсегда». Мое долгосрочное видение — моя суть, центральный компонент моей личности, мой «икигай» и причина просыпаться по утрам.

Колоссальное долгосрочное видение можно по цепочке превратить в простые ежедневные задачи: долгосрочные задачи — десятилетние — годовые — квартальные — еженедельные и ежедневные.

Свести к минимум ерунду, не позволяющую реализовывать мои долгосрочные задачи. Я делегирую, плачу, игнорирую и так далее; способы не важны. Важно выкинуть все, кроме того, что прямо или косвенно вкладывает в долгосрочные цели».

Долгосрочные цели

«Автор уверен, что «жизнь, прожитая без больших и интересных долгосрочных целей, это просто какое-то унылое говно». Поэтому он рассказывает о своих целях:

«Стать бессмертным постчеловеком-богом;»

«основать одну из компаний-платформ, которая приведёт человечество к Сингулярности;

помочь нам превратиться в бессмертных постлюдей-богов, выкинуть наши биологические ограничения, расселиться по вселенной;

быть лидером в этой трансформации;

убедиться, что мои ценности (свобода и поиск знаний) станут главными ориентирами будущего;

провести это бесконечное будущее в бесконечном поиске новых знаний, большей свободы».

Также он предлагает инструкцию, как составить долгосрочные цели самому:

«подумать, какими аксиомами вы руководствуетесь в жизни;

понять, какие есть препятствия достижению ваших ключевых ценностей;

итерировать до того момента, как почувствуете, что эти цели вас глубоко устраивают».