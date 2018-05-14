Школьник из Петербурга выиграл международную олимпиаду по физике

Восемь старшеклассников из России стали призёрами Азиатской олимпиады школьников по физике. Две из восьми медалей завоевали петербуржцы.

Как сообщили в Московском физико-техническом институте 14 мая, в этом году российская сборная поставила рекорд за восемь лет участия в соревнованиях. Команда записала на свой счёт восемь наград, шесть из которых – золото. Также российские школьники завоевали одну бронзовую и одну серебряную медали.

Петербург в команде представляли Захар Яковлев из лицея «Физико-техническая школа» и Даниил Павлов из физико-математического лицея №239. Павлов стал бронзовым призёром, Яковлев завоевал золото. Остальными обладателями золотых медалей стали москвичи: ученики школ №1589, 192 и 2086. Серебро завоевал учащийся саранского Республиканского лицея для одарённых детей.

За победу во вьетнамском Ханое с 5 по 13 мая боролись 188 школьников из 25 стран мира. Результат россиян стал лучшим в экспериментальном туре и вторым в общекомандном зачете.

Россия участвует в Азиатской олимпиаде по физике с 2011 года. Команда этого года сформирована по результатам заключительного этапа Всероссийской олимпиады по физике.

По материалам "Фонтанки"