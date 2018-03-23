Как улучшить память и меньше есть с помощью стимуляций мозга? Объясняет Ася Казанцева

Неправильно воспринимать мозг как нечто единое. В нем есть множество отделов, у которых могут быть разные мнения о том, что вы должны делать. Мы в повседневной жизни не замечаем этих противоречий, они проявляются только в том, что мы называем оптическими иллюзиями. Или мы можем их наблюдать в нейроэкономических исследованиях. Например, вы берете испытуемых и учите их определенной системе кодировки стимулов, в которых цвет означает пользу, которую вы получите. Если цвет сиреневый — вам дадут доллар, а если розовый — только 10 центов. С другой стороны, у этого стимула есть еще форма. Вы показываете квадратик, треугольник или кружочек, и это символизирует то, насколько много вреда вы получите. Потому что одновременно если стимул квадратный, у вас могут отнять доллар, если круглый, у вас могут отнять 10 центов. Анализируя сочетание, можно понять, будет ли это суммарно выгодно.

Вы учите людей этой кодировке, после подключаете томограф и наблюдаете, что происходит. И вы обнаруживаете, что информация о формах, то есть о плохом, и информация о цвете, то есть о хорошем, обрабатывается независимо, двумя разными путями. С одной стороны, у вас есть амигдала, она же миндалевидное тело. Эта зона мозга связана с очень разными эмоциями, но в первую очередь с негативными, со страхом. И от формы стимула, то есть от того, сколько денег у вас отберут, напрямую зависит активность амигдалы. Если форма стимула кодирует, что у вас отберут много денег, то амигдала активируется очень сильно, если отнимут мало, то слабо. С другой стороны, есть прилежащее ядро, оно же центр удовольствия — это любимая зона всех нейробиологов — она всегда всему радуется. По тому, насколько активно прилежащее ядро, вы видите насколько вообще все хорошо в окружающем мире с точки зрения мозга. И у прилежащего ядра активность зависит от цвета — от того, сколько денег вам могут дать. Если вам могут дать два доллара, судя по цвету этого стимула, то прилежащее ядро очень активно. А если вам дадут всего 10 центов, то оно не очень-то активно. А дальше дорсально-латеральная префронтальная кора в участке лобной доли все это взвешивает.

В зависимости от того, какая часть голосит громче, вы можете предсказать, будет ваш испытуемый нажимать на кнопку или нет, то есть посчитает ли он, что ему этот стимул надо брать. Вы можете это понять, лишь глядя на активность амигдалы и прилежащего ядра, то есть еще до того момента, как испытуемый вообще успел обработать эту информацию и принять решение. Вероятно, когда вы покупаете в магазине кофточку, происходит то же самое. Прилежащее ядро говорит: «Ой, какая кофточка, хочу». А амигдала говорит: «Восемь тысяч, ты с ума сошел! Тебе за квартиру платить нечем будет». Ну и дальше вы можете еще подключать память, контекст, думать о том, будет ли вам у кого стрельнуть эти восемь тысяч, чтобы заплатить за квартиру, и в зависимости от этого больше прислушиваться к амигдале или к прилежащему ядру.