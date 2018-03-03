В распоряжении комитета по соцполитике Смольного обнаружили предложение в 13 страниц

Суть распоряжения заключается в замене номера документа и обновлении его на новый. Сотни регламентов перечисляются через запятую, без абзацев, на 13 страницах сплошного текста. Раскрыть суть можно, только для этого необходимо добраться до последней страницы. Распоряжение подписал глава комитета Александр Ржаненков, в чьи обязанности, разумеется, входило чтение повествования от начала до конца.

Журналисты решили посчитать слова в гигантском предложении документа вручную. Слова с дефисами, числа и даты считались за одно слово.

Распоряжению комитета не удалось побить рекорд самого длинного предложения в российских документах. Его опередил закон Самарской области «Об установлении границ муниципального района Волжский Самарской области», в котором одно предложение занимает 17 страниц и содержит 9377 слов.

В книге рекордов Гиннеса самым длинным предложением записана фраза из романа «Улисс» Джеймса Джойса, которая содержит 4391 слова.

По материалам издания «Фонтанка.ru».

