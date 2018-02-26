Полосы Юпитера и космическая машина времени: свежие снимки с космических аппаратов

В сети опубликовали свежие снимки межпланетной станции «Юнона», построенной для исследования Юпитера. На минувшей неделе станция завершила одиннадцатый по счету обход орбиты планеты-гиганта, успев запечатлеть ее завораживающую атмосферу.

«Юнона» продолжит свои исследования вплоть до 2022 года. Также ученые опубликовали новые снимки спутников Марса и фотодоказательство того, что наша Вселенная расширяется в ускоренном режиме. 

  • Поверхность Юпитера крупным планом: планета известна тем, что ее атмосфера поделена на слои, происхождение которых вызвано различными погодными условиями.

  • Кругом обозначен космический аппарат "Кассини", совершивший свою последнюю (за 13 лет) миссию к Сатурну и затерявшийся где-то в пучине его колец. 

  • Почти машина времени: снимок аппарата Хаббл, запечатлевшего галактику PLCK G004.5-19.5. Именно так она выглядела 5 миллиардов лет назад. 

  • Траектория лазерного луча, исходящего из самого большого телескопа Европейской южной обсерватории в Германии. Лазер создает искусственную звезду, которая служит чем-то вроде маяка для спутников. 

  • Хотя мы этого и не ощущаем, но Вселенная расширяется и довольно быстро. И новые данные, полученные с Хаббла говорят о том, что скорость расширения значительно выше той, которая была принята учеными. 

  • Две "Луны" Марса: Фобос и Деймос. Ученые рассчитывают на то, что в определенный момент люди (или хотя бы робототехника) смогут высадится на поверхности спутников красной планеты. 

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