Полосы Юпитера и космическая машина времени: свежие снимки с космических аппаратов

В сети опубликовали свежие снимки межпланетной станции «Юнона», построенной для исследования Юпитера. На минувшей неделе станция завершила одиннадцатый по счету обход орбиты планеты-гиганта, успев запечатлеть ее завораживающую атмосферу.

«Юнона» продолжит свои исследования вплоть до 2022 года. Также ученые опубликовали новые снимки спутников Марса и фотодоказательство того, что наша Вселенная расширяется в ускоренном режиме.