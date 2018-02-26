Европейский университет будет проводить лекции в Black Books Bar на Рубинштейна

Антропологи, историки и искусствоведы Европейского университета с 6 марта будут проводить еженедельные лекции в Black Books Bar на Рубинштейна.

«Есть мнение, что если бы лекции проходили в барах, то посещаемость их была бы заметно выше. Проверим? Начиная с марта раз в неделю (преимущественно по средам), будем встречаться в баре, чтобы выпить и поговорить в неформальной обстановке», — рассказали организаторы.

В марте лекции прочтут Михаил Лурье, Юлия Сафронова, Екатерина Смольнякова и Тимофей Раков. Их выступления будут посвящены культуре винопития, любовной переписке Александра II, влиянию танцев на европейские нравы и «политической дискуссии по-большевистски».

 

 

Black Books Bar - совместный проект от команды ресторана Frank и книжного магазина «Подписные издания», который начал работу в конце 2017 года. Название заведение вдохновлено одноименным британским ситкомом о небольшом книжном магазине в Лондоне. 

В феврале Европейский университет вновь подал иск к Рособрнадзору. До получения лицензии вуз будет работать в качестве НИИ.


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