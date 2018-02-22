Почему Гуф не только победил Птаху, но и доказал: он — почти ранний Маяковский? Объясняет филолог

Гуф наговорил почти в два раза больше Птахи — 2 262 словоформы (1 028 слов) против 1 160 словоформ (667 слов) соответственно.

Самое частотное слово у обоих рэперов — «ты» (57 раз у Гуфа, 36 у Птахи), а вот на второй позиции есть различия: у Гуфа это «я» (56 раз), у Птахи — «не» (27 раз). Это ясный формальный показатель ключевой модальности обоих выступлений: по сути, и тот, и другой исполнитель были сфокусированы именно на Алексее Долматове, только сам он говорил о себе в позитивном ключе, а его оппонент о нем — в негативном.

Индексы разнообразия лексического репертуара у соперников вполне сопоставимы: Птаха употребил единожды 78,4 % всех слов; его соперник — 74,5 %.

Междометие «*****» (блин) у Гуфа встречается 23 раза; у Птахи — 19.

Репертуар прочей обсценной лексики Гуфа — 32 лексемы (в том числе: 12 вариантов слов с корнем «еб»; 11 с корнем «***» (мужской половой орган); три с корнем «пизд» и шесть прочих).

Репертуар мата Птахи — 23 лексемы (в том числе: 8 с корнем «еб»; три с корнем «***» (мужской половой орган); две с корнем «пизд» и десять прочих.

Текст Долматова характеризуется отчетливой риторической организацией; в частности, это выражается в том, что при небольшом объеме в нем довольно широко представлены биграммы — коллокации (устойчивые сочетания, повторяющиеся несколько раз) из двух элементов; таковы, например, «у меня» (8 раз), «и я» (7 раз), «но я» (5 раз) и ряд других. У Птахи коллокаций не обнаружено, что косвенно свидетельствует о меньшей степени сконструированности его выступления.