«Вот же ***, эта штука полетела», – воскликнул Маск, когда Falcon Heavy оторвалась от земли. Сразу после этого он и вся команда SpaceX выбежали на улицу из центра контроля полетов, чтобы вживую увидеть, что происходило. «Посмотри на это! Это невероятно!» – восклицал Илон Маск.

Во время пресс-конференции после запуска ракеты он рассказал, что SpaceX пытались трижды отметить запуск Falcon Heavy, «потому что это оказалось намного сложнее, чем они могли ожидать».

«Сумасшедшие вещи становятся реальностью. Когда я вижу, как взлетает ракета, я думаю о тысяче вещей, которые могли бы не сработать, и это удивительно, когда они становятся реальностью», – признался Маск журналистам.

Узнать, «почему все в восторге» от запуска ракеты Falcon Heavy можно здесь.