«Вот же ***, эта штука полетела», – Илон Маск о запуске Falcon Heavy
6 февраля Илон Маск вошел в историю, запустив в космос ракету-носитель Falcon Heavy. National Geographic оказались на космодроме имени Кеннеди во время этого события и записали реакцию главы SpaceX на происходящее.
«Вот же ***, эта штука полетела», – воскликнул Маск, когда Falcon Heavy оторвалась от земли. Сразу после этого он и вся команда SpaceX выбежали на улицу из центра контроля полетов, чтобы вживую увидеть, что происходило. «Посмотри на это! Это невероятно!» – восклицал Илон Маск.
Во время пресс-конференции после запуска ракеты он рассказал, что SpaceX пытались трижды отметить запуск Falcon Heavy, «потому что это оказалось намного сложнее, чем они могли ожидать».
«Сумасшедшие вещи становятся реальностью. Когда я вижу, как взлетает ракета, я думаю о тысяче вещей, которые могли бы не сработать, и это удивительно, когда они становятся реальностью», – признался Маск журналистам.
Узнать, «почему все в восторге» от запуска ракеты Falcon Heavy можно здесь.
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