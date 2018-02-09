«Я не впала в маразм: понимаю, что лучше спасти от рака ребенка, чем 70-летнюю бабушку»

Первый диагноз

Я родилась в Подмосковье сразу после войны, летом 1945 года, папа там служил, а мама работала учительницей. Потом родители вернулись во Всеволожск, где мы и остались. Я никогда особенно не болела. С возрастом появились стандартные проблемы: давление, вены, но по врачам я не ходила. Но подспудно я всегда знала, что нахожусь в группе риска: сестра отца рано умерла от рака, ей было всего 53 года.

Впервые диагноз «лимфома» мне поставили в 2010 году, мне тогда было 65 лет. У меня начала опухать нога, и я пошла к хирургу, молодому мальчику, наверное, сразу после института. Он выписал таблетки, я их пропила, но опухоль поднималась. За семь месяцев меня лечили пять врачей, они выписывали разные лекарства и не могли ничего сказать. Я за это время успела в слетать Китай, а когда вернулась, на мне уже не застегивалась зимняя обувь. В итоге мне все-таки сделали УЗИ и обнаружили лимфому в паху, как виноградную ветвь – она зажала вену и перекрыла доступ крови

Но на этом хождения не закончились – нужно было определить, что это за вид лимфомы, меня отправляли из одной больницы в другую в разные концы города. Однажды мне отказались отдавать анализы, а у них рядом с отделением был морг. Я ответила, что, если не отдадут, то тут как раз идти недалеко. Через пять минут все, конечно, сделали. Я считаю, что ко всему нужно подходить с юмором.

Мне сразу поставили четвертую степень, потому что был затронут костный мозг. Врач тогда повторяла: «Вы только не волнуйтесь, Ольга Ивановна». Но в обморок я не упала, даже не присела. Восприняла это не как трагедию, просто подумала: «Надо лечиться».