Институт литературы РАН запустил сервис Pushkin Digital c официальными цифровыми публикациями

Посмотреть на рукописи Пушкина и увидеть, как он создавал и правил свои произведения, можно на новом сайте Pushkin-digital. Проект запущен Институтом русской литературы РАН (Пушкинский дом), чтобы сделать академические знания о поэте интерактивными, рассказали «Фонтанке» в ИРЛИ.

Портал включает тексты четырёх «Маленьких трагедий» («Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы») и комментарии к ним. К тому же, читателям предлагается огромное количество дополнительных материалов — можно рассмотреть рукописи, послушать записи из опер по мотивам произведений, взглянуть на иллюстрации Ильи Репина, Мстислава Добужинского, Михаила Нестерова и узнать неожиданные детали из жизни Пушкина. Например, насколько хорошо главный русский поэт XIX века знал испанский, и кто из его современников мог послужить прототипом Сальери.

«В основу проекта положены материалы академического полного собрания сочинений Пушкина. Над сайтом с 2016 года работала группа филологов и программистов, в том числе Всеволод Багно, Мария Виролайнен, Светлана Федотова и многие другие», — отметили в пресс-службе Пушкинского дома.

Станет ли Pushkin-digital пополняться новыми произведениями, и какими, пока неизвестно. Учёные отмечают, что это будет зависеть от выигранных грантов.

По материалам «Фонтанки»