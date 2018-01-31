«Канал будет активен в течение 24 часов с момента создания — благодаря чему у экспертов появится возможность максимально подробно и ясно высказать свои мысли по этой теме, а у вас — задать любому из них уточняющие вопросы и в результате получить гораздо больше структурированных знаний, чем вы запрашивали изначально», — говорят представители проекта.

За первую (бесплатную) неделю подписки на бот можно будет задать три вопроса. После этого онлайн-обращение обойдется в 149 рублей в месяц. В эту сумму входят 20 консультаций.

Основатель проекта доцент филфака СПбГУ Сергей Монахов в комментарии изданию «Нож» сказал, что с момента создания «Ты справишься» получил уже больше сотни вопросов. «Спрашивают самое разное, от орфографии до стилистики. Основательный спор был пока один, о статусе вводных слов — «прежде всего» и др. В среднем у нас пока около пяти-семи ответных реплик на один вопрос. Если задаются уточняющие дополнительные вопросы, то больше», — отметил филолог.